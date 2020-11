Matt z "Hotelu Paradise" i Aga z "Love Island" opowiedzieli nam o swojej miłości! "To niesamowita historia"

Od kilku dni wokół tej dwójki jest naprawdę gorąco! Wiadomość o ich związku rozgrzała media i fanów do czerwoności. Mowa oczywiście o Mateuszu z pierwszej edycji "Hotelu Paradise" i Adze, która wystąpiła w konkurencyjnym show - "Love Island"! Tę dwójkę połączyło prawdziwe uczucie, a my wiemy, jak do tego doszło!

Matt i Aga uchylili nam rąbka tajemnicy na temat swojej miłości. Wiemy jak się poznali, jak długo są razem, co lubią robić wspólnie... Zobaczcie, co nam o tym wszystkim powiedzieli!

Zobacz także: Uczestnik "Hotel Paradise" i uczestniczka "Love Island" są parą! Pokazali romantyczną fotografię

Matt z "Hotelu Paradise" i Aga z "Love Island" opowiedzieli nam o swojej miłości!

Udział w dwóch konkurencyjnych programach nie stanął im na przeszkodzie w odnalezieniu siebie! Mateusz Szek i Aga Boryń są parą, a o wszystkim fani dowiedzieli się oficjalnie przed kilkoma dniami. Na instagramowych profilach zakochanych pojawiło się identyczne, romantyczne zdjęcie, które potwierdziło ich związek.

Pod postami pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów i kolegów z "Hotelu Paradise" i "Love Island". Wszyscy mocno kibicują tej dwójce, w tym również nasi Czytelnicy. Postanowiliśmy zapytać Matta i Agę o historię ich miłości. Okazało się, że poznali się przez internet.

Sami do dziś się śmiejemy, ponieważ jest to niesamowita historia. Mamy podobne upodobania, ponieważ razem, ale osobno wzięliśmy udział w reality show. Uważamy, że wszystko się dzieje po coś. Kojarzyliśmy się z tv, mediów społecznościowych i tak właśnie się zapoznaliśmy. Jak to w XXI wieku bywa - online! Pisaliśmy trochę, później nagrywaliśmy się i wszystko fajnie się kleiło. Już na początku było widać, że mamy wiele wspólnego, więc się spotkaliśmy. I tak się spotykamy do dziś - odpowiedzieli nam Matt i Aga.

Okazało się, że ich relacja trwa już od kilka miesięcy - Matt i Aga już nawet razem ze sobą mieszkają!

Pierwsza próba naszej relacji już za nami, ponieważ Matt musiał wyjechać do Anglii i to aż na 2 miesiące! Ale wrócił we wrześniu, od tego czasu mieszkamy ze sobą i jesteśmy tak trochę jak takie papużki nierozłączki. Każdego dnia poznajemy się coraz bardziej i umacniamy nasze więzi, pogłębiamy uczucia. Mamy taką samą wizję na życie, ambicje, pasje...

Jak zatem dzielą się obowiązkami domowymi i co lubią robić razem?

Nie kłócimy się o to, kto gotuje lub sprząta, bo robimy to wspólnie! Jesteśmy po prostu bardzo ze sobą szczęśliwi i chcemy razem iść przez życie i świat! Kochamy podróże i mamy w planach w połowie listopada wyjechać w naszą pierwszą dłuższą wyprawę, bo aż na miesiąc.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć im mnóstwo szczęścia w miłości! Trzymamy mocno kciuki za ich związek!