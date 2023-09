Siódma edycja miłosnego show TVN-u rozpoczęła się z przytupem. W siódmej edycji "Hotelu Paradise" jasno widać grupki, jakie powstały na przestrzeni ostatnich odcinków. Nie da się także ukryć, że niektórzy z uczestników muszą się mierzyć z dużym wyzwaniem, aby zostać zaakceptowanym przez grupę. Wszystko wskazuje na to, że widzowie mają tego dość. Zareagowali.

"Hotel Paradise 7": Produkcja w ogniu krytyki

Każda kolejna edycja hitowego show wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. Nie inaczej jest w przypadku siódmej odsłony "Hotelu Paradise". Widzowie od razu zauważyli, że śmiałkowie, którzy postanowili szukać swojej miłości na antenie, to charakterni uczestnicy, którzy szybko pokazali, co mają do zaoferowania. Właśnie dlatego już w pierwszych odcinkach nie zabrakło licznych afer, a nawet łez. Ostatnio Klaudia El Dursi opowiedziała o problemach na planie show. Tym razem z kolei to widzowie zwrócili uwagę na poważny problem.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Bowiem prawdziwe problemy zaczęły się, kiedy do programu "Hotel Paradise" weszła nowa uczestniczka, Łucja. Wówczas ta nie mogła liczyć na miłe przywitanie. Inne dziewczyny szybko stwierdziły, że ta stanowi dla niech konkurencje. Panowie także nie mogli jej zaoferować stabilnej pary. Dodatkowo to właśnie Łucja stała się obiektem, o którym wszyscy dyskutowali - niekoniecznie w pochlebny sposób. Wszystko wskazuje na to, że widzowie jednak stoją za nią murem.

Player.pl/Hotel Paradise

- Produkcja powinna reagować na taką patologię - Tylko Łucja jest szczerą osobą. Produkcja powinna zmienić całkowicie skład. Znęcanie się nad najmądrzejszą uczestniczką Łucja powinien być zdjęty z emisji. - Jezu Roch ty świnio... ledwo nowa koleżanka weszła to już ze skośnooką musicie obgadywać Łucje???? Żal.pl - czytamy.

Nie da się ukryć, że widzowie "Hotelu Paradise 7" martwią się o zdrowie Łucji. Ta odpowiedziała:

- Było ciężko i polały się łzy, ale pomyślałam sobie, że to mnie tylko buduje i nie jest to powód do kolejnego płaczu. Tym razem trafiło na twardą osobę, ale potraktujcie to jako dobrą lekcję dla Was samych, bo mogło być różnie, gdyby na moim miejscu był ktoś słabszy - skitowała.

Instagram @hotelparadise.tvn7

Internauci widzą tu analogię do sytuacji z Wiktorią Gąsior z 4. edycji show.

Instagram @lucja_hotelparadise7