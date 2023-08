To było wyjątkowe "Rajskie Rozdanie" w "Hotelu Paradise". Jay po raz pierwszy oficjalnie pocałował Elizę i przyznał, że teraz już wie, że to ta jedyna. Klaudia El Dursi nie potrafiła opanować wzruszenia: To była najpiękniejsza odpowiedź jaką mogłam nawet nie usłyszeć a zobaczyć. Internauci również są pod wrażeniem zachowania Jaya i nie szczędzą mu komplementów. Koniecznie zobaczcie, co wydarzyło się pomiędzy Jayem a Elizę podczas "Rajskiego Rozdania". "Hotel Paradise 5": Romantyczny gest Jay'a wobec Elizy podczas "Rajskiego Rozdania" To było niezwykłe "Rajskie Rozdanie" w "Hotelu Paradise". Uczestnicy walczą o każdą możliwą szansę, aby pozostać w programie. Karolina zdobyła immunitet przed "Rajskim Rozdaniem" w "Hotelu Paradise". W wyniku jej decyzji, a potem decyzji chłopaków Oliwia i Marika myślały, że pakują się do domu. Klaudia El Dursi miała jednak inne plany i powitał w programie Sevaga! Uczestnik zdecydował się uratować Oliwię, która z pewnością będzie walczyła o odzyskanie Kuby, jednak największe emocje zdecydowanie wywołał Jay! Chociaż fakt, że Eliza wybierze Jay'a podczas "Rajskiego Rozdania" nie powinien już nikogo dziwić, to postawa uczestnika wobec programowej partnerki wzruszyła nawet samą Klaudię El Dursi. Do tej pory Eliza i Jay byli powściągliwi w okazywaniu sobie uczuć przed kamerami. Chociaż już raz Jay pocałował Elizę w "Hotelu Paradise", jednak z dala od oka kamery. Uczestnik raczej stronił od emocji, chciał je zachować na moment, kiedy będzie już pewny tego, co czuje do dziewczyny. Podczas "Rajskiego Rozdania" Eliza zachowała dystans: - Super się dogadujemy i idzie wszystko w mega, mega dobrym kierunku i nie chce mówić za...