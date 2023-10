Nie da się ukryć, że Karolina, zwana Mallu, od samego początku wzbudzała w widzach duże emocje. Jej odejście z "Hotelu Paradise" także było emocjonującym przeżyciem. Uczestniczka pierwszy raz odniosła się do całej sytuacji. Było naprawdę szczerze - sami zobaczcie.

Siódma edycja rajskiego hotelu już od pierwszego odcinka była szeroko komentowana. Wszystko przez barwne postacie i wydarzenia, które nabrały szalonego tempa. W miłosnym show TVN-u nie brakuje więc niespodziewanych zwrotów akcji, łez i szczerej radości. W ostatnim czasie jednak to te smutne momenty biorą górę. Szczególnie że w minionym odcinku Karolina postanowiła opuścić "Hotel Paradise 7" - tuż po tym jak Marvin wyznał jej miłość. Taki moment miał miejsce pierwszy raz w historii show! Wówczas nie obeszło się bez wielkich emocji.

Nie da się ukryć, że od samego początku show Karolina budziła skrajne emocje w "Hotelu Paradise". Teraz postanowiła pierwszy raz zabrać głos po odejściu z programu. Nie ukrywała, że jest bardzo poruszona. Wyjaśniła swoją decyzję i opowiedziała, co czuła w momencie opuszczenia raju:

Ja czułam się już zmęczona i gdzieś naprawdę poza moją relacją z Marvinem ostatnie dni były ciężkie. Nie mogłam odnaleźć się w grupie. Siedziałam i zastanawiałam się, czemu tak jest, czemu jest mi tak ciężko. Byłam świadoma tego, że to jest program, idąc tam, ale jednak nie chciałam tak bardzo utożsamiać się z tym, że trzeba tam grać, że wszystko, żeby dojść do finału. I tak jak stwierdziłam, jeśli Marvin stwierdził, że nie chce tego budować, to stwierdziłam, że najlepsza decyzją będzie jeśli odejdę, bo ja też nie chciałam go już w jakimś stopniu bardziej tracić. Stwierdziłam, że to jest naprawde ten moment.

wyznała.