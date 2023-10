Choć to dopiero początek 6. edycji "Hotelu Paradise", to już byliśmy świadkami niebezpiecznego zachowania jednego z uczestników. Mowa o Grzegorzu, który w minionym odcinku programu z impetem roztrzaskał szklankę o zlew w kuchni. Chłopak przekazał pozostałym mieszkańcom hotelu, iż jego rozzłoszczenie wynika z tego, że rzekomo musi opuścić program. Jak się później okazało, cała sytuacja była tylko niewybrednym żartem ze strony uczestnika.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z prowadzącą show, Klaudią El Dursi. Co sądzi o Grzegorzu i jego zachowaniu?

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi komentuje zachowanie Grzegorza

Grzegorz z "Hotelu Paradise 6" już od samego początku wzbudza mnóstwo emocji wśród fanów show. Co więcej, zdążył już nawet im podpaść - Grzegorz z "Hotelu Paradise 6" zadrwił bowiem z wyglądu Szahiry, co mocno nie spodobało się widzom. Teraz z kolei postanowił zażartować, że odpada z programu. Grzegorz udawał mocno rozzłoszczonego i tak bardzo wczuł się w rolę, że zdecydował się nawet roztrzaskać szklankę! To zachowanie zszokowało mieszkańców hotelu, jednak kiedy sytuacja została wyjaśniona, atmosfera rozluźniła się.

Wygląda na to, że z Grzegorzem raczej nudy nie doświadczymy. Przekonuje o tym również sama Klaudia El Dursi, w rozmowie z naszą reporterką.

- Ten nasz Grzesiu dostarczał nam systematycznie różnych doznań - zaczęła Klaudia El Dursi.

Co więcej o wybryku Grzegorza i jego zachowaniu w show opowiedziała nam Klaudia El Dursi? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

