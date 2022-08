"Hotel Paradise 6": ogromna zmiana w 6. edycji. "Wielkie rozczarowanie" - mówią uczestnicy

Widzowie "Hotelu Paradise" zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. W premierowym odcinku 4. edycji miłosnego show TVN 7 poznaliśmy dziewięcioro wyjątkowo atrakcyjnych singli, którzy zawalczą o sławę, miłość i wielkie pieniądze. Jak się okazuje, dwójka graczy tuż po pierwszym odcinku postanowiła zawiązać tajny pakt. Jaki mają plan na wygraną i czy przystojniak nie będzie żałował tego układu? Zobacz także: "Hotel Paradise": Marcin i Kara wzięli cichy ślub?! Pokazali niezwykłe zdjęcie. "Fajną mam żonkę" "Hotel Paradise 4": pierwszy sojusz w raju Za nami pierwsze odcinki 4. edycji "Hotelu Paradise" . Poznaliśmy już pierwszych uczestników rajskiego hotelu, ich preferencje odnośnie idealnego partnera, a także premierowe dopasowanie uczestników. Ku zaskoczeniu graczy, prowadzącej show Klaudii El Dursi , a także widzów programu, tym razem to panowie wybierali swoje partnerki. Co ciekawe, musieli to zrobić na podstawie ich osobistych rzeczy, jak sukienka, flakon perfum oraz szpilki. By tego było mało, pierwszy raz w historii show jedna z uczestniczek nie została wybrana, a wszystko przez to, że panowie nie mogli odgadnąć do której z piękności należą wybrane przez nią przedmioty. W efekcie Miłosz i Kuba wybrali Marię, Łukasz postawił na Natalię, Darek zamierzał wybrać Natkę, a Przemek Klaudię. Zamierzanie z pomyleniem rzeczy sprawiło, że Darek i Przemek stanęli przy rzeczach Natki, a przedmioty wybrane przez Klaudię nie zostały wybrane przez żadnego z panów. Na szczęście dzięki Klaudii El Dursi, Przemek mógł stanąć u boku swojej wybranki - Klaudii, a Maria musiała dokonać pierwszego poważnego wyboru. Jasnooka piękność postawiła na Miłosza, tym samym robiąc z Kuby pierwszego singla 4. edycji "Hotelu Paradise". Po trudnych decyzjach...