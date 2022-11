"Hotel Paradise 6": Widzowie są oburzeni: "Hanka toksyczna panna a na Mikołaja brak słów"

Mikołaj z "Hotelu Paradise" flirtuje z Hanią, jednocześnie zapewniając Monikę o swoim szacunku do niej. Widzowie nie wierzą, w to co słyszą.

Hania wróciła do "Hotelu Paradise" i wygląda na to, że jej relacja z Mikołajem nie została definitywne skreślona. Po odejściu Hani z programu o względy Mikołaja postanowiła zawalczyć Monika. Jednak teraz, gdy jego poprzednia partnerka otrzymała kolejną szansę na namieszanie w programie, zamierza z tego skorzystać. Fani przecierają oczy ze zdumienia obserwując poczynania Hani i to, jak przy niej zachowuje się Mikołaj:

Zachowanie Mikołaja tragedia. Cały dzień się mizia z Hanką, a wieczorem głaszcze Monikę i gada głupoty 👏🤦‍♀️ Mętlik robi dziewczynie w głowie.

"Hotel Paradise 6": Mikołaj i Hania w ogniu krytyki

W ostatnich odcinkach "Hotelu Paradise" głośno jest o uczestnikach, którzy powrócili do programu. Adam i Hania z "Hotelu Paradise" polegli na teście wiedzy i nieźle im się oberwało od internautów. W dodatku powrót uczestniczki do gry nieźle namieszał w dość spokojnej parze Mikołaja i Moniki. Pierwsza hotelowa impreza po powrocie Hani i Adama, oraz liczne drinki sprawiły, że w Hani i Mikołaju odżyły dawne uczucia. Uczestniczka zapewniła jednak Monikę, że pomimo tego, że zamierza budować coś z Mikołajem i być może stworzyć coś więcej po programie, to daje zezwolenie koleżance na kontynuowanie z nim pary w programie. Z kolei Mikołaj nie stopuje Hani w wymownych gestach, jednocześnie zapewniając Monikę, że to co dzieje się między nim a byłą programową partnerką nic nie znaczy. Fani są oburzeni tym zachowaniem.

Ostatnio fani "Hotelu Paradise" byli zniesmaczeni powrotem Hani. Uczestniczka sprawie, że wokół jej osoby naprawdę sporo się dzieje i wygląda na to, że gotowa jest na wiele, by osiągnąć swój cel. Tym razem jednak i Mikołajowi oberwało się od widzów:

- On nie ma pojęcia, co to szacunek.

- Jaki on jest beznadziejny 😂

- Mikołaj porażka. Robi nadzieje Hance, a potem jakby nic pójdzie dalej z Monika. Żenujące....

- Najgorsze jest to ze on jeszcze to powiedział "z szacunku do Ciebie" 🤣🤣🤣🤣

- Najgorsze jest to, że z Hanką się obściskuje i pozwala jej na wszystko co robi, a potem napie*dala Monice, że Hanka to Hanka, że żyje w swoim świecie i on nawet nie komentował tego co ona mówiła i szanuje Monikę💀 Gdyby ją szanował to nie robiłby tego wszystkiego i to na jej oczach.

- Zachowanie Mikołaja tragedia. Cały dzień się mizia z Hanka, a wieczorem głaszczę Monikę i gada głupoty 👏🤦‍♀️Mętlik robi dziewczynie w głowie.

Z krytyką spotkało się również zachowanie Hani.

- Monika powinna wykopać go na rajskim z programu. Hanka.... mam nadzieję, że jutro wyleci, ten głupkowaty śmiech i sposób w jaki ona rozmawia z innymi to koszmar.

- Hanka toksyczna panna a na Mikołaja brak słów... Szkoda Moniki wartościowa osoba marnuje się przy Mikołaju

Jak potoczą się losy Mikołaja na "rajskim rozdaniu" w "Hotelu Paradise"? Zdecyduje się wrócić do Hani czy będzie lojalny wobec Moniki?

