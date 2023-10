Klaudia El Dursi wybrała się na spotkanie prasowe promujące nowy sezon "Hotelu Paradise", gdzie z chęcią i uśmiechem na twarzy odpowiadała na liczne pytania, związane z produkcją. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, co sądzi o nowym uczestniku, Macieju. Prowadząca nie szczędziła mu komplementów!

Reklama

"Hotel Paradise 6": Klaudia El Dursi o Macieju

Za nami premierowy odcinek 6. edycji "Hotelu Paradise", w którym poznaliśmy pierwszych, barwnych uczestników. To jednak nadal nie wszyscy single, jacy pojawią się w tym sezonie. Zgodnie z zasadami programu, w trakcie jego trwania do miłosnego show w każdej chwili mogą dołączyć kolejni gracze. Tym razem swoje pięć minut miał Maciej - 24-letni student, pochodzący spod Warszawy. Na co dzień mieszka w Walli, w Wielkiej Brytanii, gdzie studiuje na Uniwersytecie Swansea. Już jego wizytówka była wielkim zaskoczeniem - bowiem okazało się, że mężczyzna posługuje się aż ośmioma językami! Maciej z "Hotelu Paradise" nie ukrywa, że uwielbia egzotyczne dziewczyny, a do Panamy przyjechał rozgrzać serca uczestniczek.

Klaudia El Dursi, jako prowadząca, doskonale zna wszystkich uczestników. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, co sądzi o hotelowym poliglocie.

- Maciej - fascynująca osoba! Żądny przygód, świata... - skomentowała.

Maciej namiesza w "Hotelu Paradise"? Jeżeli chcecie wiedzieć, koniecznie zobaczcie cały wywiad z Klaudią El Dursi!

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Grzegorz wyśmiał figurę Szahiry. Klaudia El Dursi: "Dotknął nie tej sfery, której powinien"