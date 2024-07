Klaudia El Dursi skomentowała burzliwą relację Hani i Mikołaja w "Hotelu Paradise". Odniosła się także do relacji uczestnika z Monika. Nie ukrywa, że była fanką tego pierwszego duetu:

Długo wierzyłam, że to jeszcze się naprawi i oni wrócą do siebie ale... - zaczeła Klaudia El Dursi w rozmowie z Party.pl

Zdradziła za dużo? W dodatku stanęła w obronie Hani, krytykowanej przez internautów.

"Hotel Paradise 6": Klaudia El Dursi przeżywa rozstanie Hani i Mikołaja

Wielki finał "Hotelu Paradise 6" już za chwilę. Dużo emocji wzbudza Mikołaj oraz jego relacje z Moniką oraz Hanią. Niedawno ta druga dostała szansę od produkcji i mogła wrócić do programu. Wówczas Monika była już pewna, że wraz z Mikołajem będzie szła do finału. Hania nie odpuściła sobie jednak byłego partnera i próbowała flirtować z uczestnikiem. Widzowie "Hotelu Paradise" byli oburzeni zbliżeniem Mikołaja i Hani. Nazywali ją "toksyczną panną" a to jeden z wielu niepochlebnych komentarzy. Co o relacji tej dwójki sądzi Klaudia El Dursi?

Na początku byłam bardzo rozczarowana, że Mikołaj się rozstał z Hanią. Długo wierzyłam, że to jeszcze się naprawi i oni wrócą do siebie ale okazuje się, że przyjaźń Moniki i Mikołaja też fajnie się rozwija, aczkolwiek zastanawiam się czy jedna strona może trochę nie chce bardziej. To chyba widać.

W dodatku stanęła w obronie Hani, która jest bezlitośnie krytykowana przez fanów "Hotelu Paradise". Dlaczego? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

