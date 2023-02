Hania Balcerzak, znana widzom z 6. edycji "Hotelu Paradise", na kilka tygodni zniknęła z social mediów i nie aktualizowała profilu na Instagramie. Gdy zdecydowała się na powrót, poczuła konieczność wytłumaczenia fanom tej sytuacji. Okazało się, że to problemy ze zdrowiem odbierały jej chęć na aktywne promowanie się w sieci. Na co tak długo chorowała uczestniczka miłosnego show?

"Hotel Paradise 6": Hania na dłużej odstawiła social media, bo poważnie chorowała

Hania z "Hotelu Paradise" zapisała się w pamięci widzów jako postać dość kontrowersyjna. To jej impulsywne zachowania przed kamerami (zwłaszcza w finale) wywoływały najwięcej emocji u fanów formatu. Jak to w takich przypadkach bywa, wyrazista bohaterka programu naraziła się na internetowy hejt. Dziewczyna ujawniła, że już po zakończonych zdjęciach, po powrocie do Polski, musiała odciąć się od wszystkiego i pobyć w samotności, by poukładać myśli. W ostatnim czasie także mocno ograniczyła aktywność internetową, ponieważ począwszy od grudnia nieustannie zmagała się z chorobami. W tym czasie przeszła nawet zapalenie płuc. O tym, co się z nią działo i jak czuje się dziś, napisała na Instagramie.

- Ostatnio bardzo mało było mnie widać na Instagramie, ale małymi kroczkami staram się do was wrócić. Nowy rok, nowe postanowienia, a co za tym idzie? W moim przypadku bardzo dużo zmian - zaczęła wpis.

Zastrzegła, że zapowiadane zmiany nie będą miały nic wspólnego z upiększaniem się pod okiem specjalistów. Chodzi o zmianę stylu życia, mając za cel powrót do pełni sił:



Nie, nie, to nie są żadne zabiegi kosmetyczne, ani nic podobnego. W tym roku postanowiłam w 100 procentach postawić na siebie i swoje zdrowie. Jak wiecie, od grudnia jestem notorycznie chora - od przeziębienia po zapalenie płuc i inne. Wcześniej walczyłam z zaburzeniami odżywiania. No i oczywiście, jak na pewno bardzo dobrze pamiętacie Hanię z czasu programu i jej napady złości, to muszę was zmartwić lub też nie, ale na szczęście jest jej trochę mniej. Powiem wam szczerze, że dopiero teraz jestem szczęśliwa i czerpię z każdego dnia wszystko co najlepsze - zapewniła

Hania z "Hotelu Paradise 6" pod koniec roku rzeczywiście miała wiele stresów. Podkreśliła, że najbardziej ją zmartwiło, że internetowi hejterzy wzięli na celownik jej młodszego brata. Nic dziwnego, że takie przeżycia odbiły się na zdrowiu 23-latki. Trzymamy kciuki, aby doszła do siebie i zrealizowała noworoczne plany.

