Kolejny odcinek programu "Hotel Paradise" już za nami! W poniedziałek, 13 kwietnia ruszył finałowy tydzień hitowego show w TVN7. Kto wygra program? Tego dowiemy się już w piątek, 17 kwietnia! Zanim jednak poznamy finalistów zobaczcie, co działo się w dzisiejszym odcinku! Która para musiała pożegnać się z programem? Relacja z "Hotelu Paradise" W dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise" mogliśmy oglądać sześć par: Marta i Łukasz, Szymon i Ola, Adam i Viola, Chris i Marietta, Blondino i Martyna oraz Ania i Matt. Na początku programu mogliśmy zobaczyć, co działo się w ostatnim odcinku, kiedy z "Hotelem Paradise" musiał pożegnać się Maciek. A co działo się po "rajskim rozdaniu"? Pozostali uczestnicy wspierali Martę i ocenili, że podjęła słuszną decyzję odsyłając Maćka do domu. Chris nie ukrywał, że ma żal do Marietty o to, że za mało się o niego stara, a Ania przyznała, że cieszy się, że poznała Matta. My od początku jesteśmy razem Matt- mówiła zachwycona Ania. W nocy Chris próbował porozmawiać z Mariettą. Mam nadzieję, że wiesz jakim jestem człowiekiem- mówił Chris. W pewnym momencie Chris przyznał, że jest zakochany w swojej partnerce. Niestety, ich rozmowa przerodziła się w kłótnię o... Maćka! Czujesz się za pewnie mając mnie- mówił Chris. Jesteś taka pewna... Chcę być z tobą i kropka, mnie nie interesuje co z tym zrobisz. Do poważnej rozmowy doszło między Anią i Mattem. Ania nie ukrywała, że jest rozczarowana słowami swojego partnera który przyznał, że gra w programie. Ja sama się wkręciłam- mówiła zapłakana Ania. Nie mam z kim o tym pogadać, zgubiłam się. Szczerość jest zła? - pytał Matt. Po trudnej nocy Chris i Matt krytykowali swoje...