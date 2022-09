"Hotel Paradise 6": Grzegorz odpowiada na hejt w sieci: "Liczę na to, że widzowie..."

Wydarzenia w " Hotelu Paradise 3 " nabierają coraz bardziej zawrotnego tempa, a fani programu nie odpuszczają jego uczestnikom i kiedy tylko mają taką możliwość, starają się wyciągnąć od nich jak najwięcej informacji - ci jednak milczą jak zaklęci, lub niekiedy specjalnie podsycają ciekawość internautów. Teraz na pytania swoich obserwatorów postanowił odpowiedzieć Krystian. Kiedy padło to o "Hotel Paradise", niespodziewanie zdobył się na bardzo szczere wyznanie. Krystian o udziale w "Hotelu Paradise 3" Krystian to uczestnik trzeciej edycji "Hotelu Paradise", który zdecydowanie jest nie tylko jednym z tych najbardziej lubianych, ale również z tych budzących największe emocje. Chłopak, który od początku show nie krył swojego zainteresowania Basią, wzruszył widzów do granic możliwości swoją reakcją na jej powrót , a wielu zastanawia się, czy po programie ta dwójka nadal jest razem. Dlaczego Krystian postanowił wziąć udział w "Hotelu Paradise 3" i czy faktycznie poszedł tam, by odnaleźć miłość? Jego odpowiedź na temat tego, czego dowiedział się o sobie dzięki programowi może wielu zdziwić. Poszedłem do programu, ponieważ nie byłem zbyt pewny siebie i gdzieś w głębi wydawało mi się, że nie jestem dobrym człowiekiem, jednak oglądając program i czytając te wszystkie wiadomości zaczynam w siebie wierzyć i jestem na dobrej drodze, żebym zmienił sposób myślenia... - czytamy. Jak się okazuje, kiedy Krystian zgłaszał się do programu był zupełnie innym człowiekiem. Kto by pomyślał, że przystojnemu chłopakowi o południowej urodzie brakowało pewności siebie, a tym bardziej, że nie miał o sobie zbyt dobrego zdania? Widzowie "Hotelu Paradise 3" od razu obdarzyli go ogromną sympatią i dopingowali mu od pierwszych...