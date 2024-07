David i Angelika byli faworytami widzów na zwycięzców "Hotelu Paradise 6". Koniec końców uwielbiana para odpadła z programu tuż przed samym finałem i szybko okazało się, że uczucie które połączyło ich w rajskiej Panamie nie przetrwało próby czasu. Czyżby jednak coś miało się w tej kwestii zmienić? Dla wielu fanów show komentarz uczestnika może być ogromnym zaskoczeniem.

Choć szósta edycja "Hotelu Paradise" dobiegła końca, emocje po finale jak i samym programie nadal nie opadły. Fani show pilnie śledzą dalsze losy swoich ulubieńców, a niektórym wciąż trudno jest uwierzyć, że pewne relacje nie przetrwały. Kiedy Angelika z "Hotelu Paradise 6" wyznała, że nie jest z Davidem, a co więcej stwierdziła, że tego co dziś ich łączy nie nazwałaby nawet koleżeństwem, wywołała prawdziwą burzę. Następnie sprawę skomentował uczestnik. Dave w gorzkich słowach powiedział o rozstaniu z piękną blondynką, a niektóre rzeczy zdecydowanie wolał zachować tylko dla siebie.

Czyżby jednak sentymenty wzięły górę? W mediach społecznościowych Ageliki z "Hotelu Paradise 6" właśnie pojawił się filmik z Davidem!

Wszystko wskazuje na to, że mimo rozstania Angelika i David żywią do siebie bardzo pozytywne emocje. Kiedy dziewczyna opublikowała na swoim Instagramie nagranie, będące zlepkiem jej wspólnych chwil z Davidem, ten skomentował to w bardzo zaskakujący sposób - szczególnie patrząc przez pryzmat słów, które mówił przy opowieści o ich rozstaniu.

Amazing memories and videos. ☺️ thanks for all the moments we share together Angie (Niezwykłe wspomnienia i nagrania. Dziękuję za wszystkie momenty, które razem przeżyliśmy Angie - tłum. red.) - napisał David.