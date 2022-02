"Hotel Paradise 5": Fani zachwyceni Michałem! "W końcu normalny chłopak"

Ola i Michał zdecydowanie podgrzali atmosferę w "Hotelu Paradise" . Kiedy wyszło na jaw, że się znają, fani show szybko połączyli pewne fakty. Ola do tej pory z nikim nie nawiązała bliskiej relacji, bo zdaniem widzów, czekała właśnie na swojego kolegę! Dziewczyna już jakiś czas temu wygadała się Luizie, że czeka na znajomego, bo wiedziała, że chłopak otrzymał bilet do programu. Fani uważają, że to zagranie z jej strony jest nieuczciwe - podobnie twierdzą również uczestnicy show. Czy produkcja zdecyduje się zareagować na to zagranie ze strony Oli? Pojawił się komentarz w tej sprawie! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Uczestnicy zdemaskowali Olę i Michała! Teraz chcą się ich pozbyć! Produkcja "Hotelu Paradise" zabrała głos w sprawie Oli i Michała Atmosfera w 3. edycji "Hotelu Paradise" robi się coraz bardziej gorąca. Kiedy wyszło na jaw, że do programu ma wejść kolega Oli, z którym dziewczyna chce się związać, widzowie nie szczędzili uczestniczce gorzkich słów za takie zagranie. - Noooooo nieźleeeeeee jak tak można 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 - Powinna odpaść, dziękuję, do widzenia 👏 - Teraz wiadomo czemu nie chciała z nikim rozwijać relacji. Czekała na niego :D - piszą fani. Co więcej, kiedy Michał już dołączył do show, zamiary Oli zostały rozszyfrowane również przez pozostałych uczestników! Wygląda na to, że jej dalsza sytuacja w hotelu nieco się skomplikuje właśnie przez działania pozostałych bohaterów programu. Teraz głos w tej sprawie zabrała stacja TVN, która odpowiedziała na pytanie portalu Plotek.pl. Z komunikatu dowiadujemy się, że: Hotel Paradise to format typu reality show. Wszystkie wydarzenia są pokazywane i komentowane na...