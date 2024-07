Choć finał 5. edycji "Hotelu Paradise" za nami, wciąż nie milkną echa głośnego odcinka, podczas którego Laura i Kasper zbliżyli się do siebie. Poczwórny pocałunek Sevaga, Kaspra, Laury i Wiktorii wywołał burzę w sieci, a widzowie nie pozostawili na nich suchej nitki. Co o całej sytuacji sądzi Sevag? Sprawdźcie, co nam zdradził!

"Hotel Paradise 5": Sevag o "aferze basenowej"

Kontrowersyjny pocałunek w basenie Laury, Wiktorii, Sevaga i Kaspra z "Hotelu Paradise", do którego doszło tuż po tym, jak Laura zarzekała się, że nie ma zamiaru fizycznie okazywać swoich uczuć, wyjątkowo zbulwersował nie tylko widzów, ale też uczestników miłosnego hitu TVN7. I choć mało kto się tego spodziewał, dał początek czegoś większego - dziś Laura i Kasper z "Hotelu Paradise" są w związku, co potwierdzili w rozmowie z Party.pl. Czy już wtedy mieli się ku sobie? Kto zainicjował basenową zabawę w namiętne pocałunki? Postanowiliśmy zapytać o to Sevaga, który wygrał 5. edycję "Hotelu Paradise".

- Śmieszne to było, śmiesznie to wyszło - przyznał w rozmowie z naszą reporterką Sevag z "Hotelu Paradie". - Bawiliśmy się - dodał.

Uczestnik zdradził również, czy miał wyrzuty sumienia względem programowego partnera Laury - Grzegorza. Zapytaliśmy też Sevaga, która z uczestniczek "Hotelu Paradise" lepiej całowała - Laura czy Wiktoria. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradził nam Sevag!