"Hotel Paradise 5": Sevag pokazał partnerkę! To utytułowana Miss [ZDJĘCIA]

Sevag, zwycięzca piątej edycji "Hotelu Paradise", już jakiś czas temu zdradził, że jest w szczęśliwym związku. Uczestnik show długo jednak ukrywał swoją partnerkę, teraz jednak postanowił pokazać ją światu. Formella związał się z Zofią Krajewską, która ma na swoim koncie kilka tytułów Miss. Zobaczcie zdjęcia, które chętnie komentują pozostałe gwiazdy programu.

Sevag z "Hotelu Paradise" pokazał dziewczynę!

Sevag w "Hotelu Paradise 5" zdobył ogromną popularność i sympatię widzów - był zawsze szczery, życzliwy, oddany, a co najważniejsze nigdy nie knuł i nie bawił się w intrygi. Doszedł więc do finału, i choć z programową partnerką, Wiktorią, łączyła go tylko przyjaźń, oboje wygrali program. Kilka miesięcy po finale show Sevag z "Hotelu Paradise" zdradził fanom, że jest zakochany. Nie chciał jednak pokazywać swojej wybranki - do teraz! Na Instagramie "Sevcia" pojawiło się zdjęcie z ukochaną, którą jest Zofia Krajewska, Miss Wielkopolski Nastolatek 2020 oraz Miss Foto Wielkopolski 2022, a także finalistka Miss Polski Nastolatek 2020.

Instagram

Widzowie "Hotelu Paradise" są zachwyceni Sevagiem i Zofią, a wśród komentarzy pojawiły się wpisy pozostałych uczestników piątej serii show:

❤️❤️ - napisała Wiktoria

Inni internauci dodali:

Dużo szczęścia i miłości dla was słodziaki Brawo życzę Wytrwałości i Miłości❤️ Gratulacje🔥❤️ piękna z Was para🔥

Tak wygląda Zofia!

Pozostaje nam trzymać kciuki za Sevaga i Zofię, ale również czekać na nowy sezon show - szósta odsłona "Hotelu Paradise" rusza jutro, 29 sierpnia, w TVN 7!

