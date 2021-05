"Hotel Paradise 3": Do programu wróciła faworytka! Finał gwarantowany?! 

Do wielkiego finału "Hotelu Paradise 3" został tydzień, a losy uczestników znowu zostały wywrócone do góry nogami. Tego powrotu się obawiali najbardziej?!

Właśnie zaczyna się finałowy tydzień 3. edycji "Hotelu Paradise"! Jak się okazuje tam wszystko jest możliwe, czego dowodem jest powrót do programu ulubienicy widzów! Uczestnicy już dawno aż tak mocno nie cieszyli się z ponownego spotkania. Były łzy, ale pojawiła się też niepewność. Kto ponownie zasilił progi "Hotelu Paradise" i kto przez to pożegna się z show?

"Hotel Paradise": Bibi wraca do programu!

Simon nie mógł sobie wymarzyć lepszej "puszki Pandory"! Pod koniec cotygodniowego "kącika szczerości" uczestnicy dowiedzieli się, że na terenie "Hotelu Paradise" czeka na nich niespodzianka. Szczególnie ciekawi tego, co a raczej kto to może być, byli Simon i Ola, którzy dzielnie i po cichu realizowali zadania, a nagrodą miał być powrót wybranego przez nich uczestnika. W przypadku Oli miałby to być Michał, w przypadku Simona, wyeliminowana chwilę wcześniej jego ukochana Bibi. I to właśnie Bibi czekała na Simona ale także innych uczestników przy barze!

Simon wreszcie odzyskał swoją ukochaną, bez której trudno mu było dalej walczyć o finał. Czy kolejna szansa doda im skrzydeł, że uda im się dojść do ścisłego finału? Tego dowiemy się już za tydzień tymczasem w dzisiejszym odcinku powrót ukochanej przez wszystkich Bibi wszystkim poprawił humory!

"Hotel Paradise": Co z Bibi i Simonem po programie?

Wyznanie Simona po powrocie Bibi do "Hotelu Paradise" chwyta za serce:

Moja Bibi, w życiu taki szczęśliwy nie byłem. Cały stres ze mnie zszedł tak szybko, jak ją zobaczyłem. Nie mogę tego w słowach opisać, jakie to przeżycie było.

Z kolei Bibi nie ma wątpliwości, że to co łączy ją z Simonem to miłość!

To jest miłość! Ja do głowy dostawałam! Ja tęskniłam za nim! (...) Ja nie mogłam w to uwierzyć ale ja wiedziałam, że gladiator zrobi wszystko!

Bibi ciężko sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała ich rozłąka, kiedy Simon wróci do Kalifornii.

Te dni dały mi do zrozumienia, że jak on wróci do tej Kalifornii to będę miała głowę porytą. Będę bardzo za nim tęsknić. To jest o tyle przerąbana relacja, że on jest moim przyjacielem. To wiadomo, że ja go kocham, ale ja w życiu nie zbudowałam takiej relacji, żeby to też był mój przyjaciel. Do tego jest młodziutki, ja zawsze miałam starszych facetów, a przy tym jest tak męski, tak odpowiedzialny...

Nie ma wątpliwości, że to jest miłość :) Czy relacja Bibi i Simona przetrwała po programie? Tego im życzymy i czekamy na oficjalne informacje z Polski!

Bibi została wyeliminowana przez Olę z programu podczas ostatniego "rajskiego rozdania". Jednak zasady programu są nieprzewidywane. Niektórzy uczestnicy dostają drugą szansę powrotu. Tak również było w przypadku Bibi, jednak jej powrót zależał również od Simona i tego, czy wygra zadania, którego nagrodą miał być ewentualny powrót jego ukochanej. Simon dał jednak z siebie wszystko i Bibi ponownie mogła do niego dołączyć! Czy teraz dotrą aż do ścisłego finału?

Mat. prasowe

Z powrotu Bibi ucieszyła się nawet Ola! Od razu postanowiła wyjaśnić sobie z Olą kwestię krzywdzącej decyzji podczas "rajskiego rozdania". Mimo tego, że Bibi zdystansowała się do Oli nie ma jej niczego za złe. W końcu bez względu na to, jaką decyzję podjęłaby Ola któraś z uczestniczek musiałaby się spakować.

Czy w związku z powrotem Bibi do "Hotelu Paradise", Ola będzie musiała pożegnać się z programem? Okazuje się, że to nie jest takie proste. Ola może zawalczyć o immunitet z trzema wybranymi przez siebie uczestniczkami. Kogo uda jej się pokonać, i czy w ogóle uda jej się kogoś pokonać? Emocje sięgają zenitu!