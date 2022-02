"Hotel Paradise 5": Wiadomo, kto śpiewa piosenkę do 5. edycji!

Piąta edycja "Hotelu Paradise" wystartuje już 21 lutego, a kilka dni temu w sieci pojawił się zwiastun promujący nową odsłonę show. Możemy zobaczyć na nim nie tylko nowych uczestników, ale także usłyszeć nową piosenkę. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten utwór będzie towarzyszył nam przez całą 5. edycję! Kto zatem go wykonuje? Odpowiedź na to pytanie nurtuje fanów "Hotelu Paradise", jednak wielu z nich wskazuje na uczestniczkę poprzedniej edycji show! Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Klaudia El Dursi gorzko o Wiktorii i aferach z jej udziałem! "Hotel Paradise": Kto śpiewa nową piosenkę do czołówki programu? Fani "Hotelu Paradise" bacznie obserwują social media "Hotelu Paradise", na których co jakiś czas pojawiają się smaczki z nowej edycji show. Jakiś czas temu poznaliśmy już pierwszych uczestników , którzy zamieszkali w rajskiej willi w Panamie, a całkiem niedawno produkcja pochwaliła się zwiastunem promującym 5. edycję programu. Wielu fanów jest zachwyconych i uważa, że jak na razie zapowiada się jedna z najlepszych odsłon "Hotelu Paradise". Większości obserwatorów podoba się również nowa piosenka stworzona do programu, jednak w dalszym ciągu nie znamy oficjalnej odpowiedzi na podstawowe pytanie - kto ją śpiewa? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hotel Paradise TVN7 (@hotelparadise.tvn7) Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Basia i Krzysztof pokazali zdjęcia za ślubu! Fani...