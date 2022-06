"Hotel Paradise 5": Laura pokazała pierścionek! Fani pospieszyli z gratulacjami

Natalia " Rolnik szuka żony " pochwaliła się na Instastories zdjęciem zaskakującego prezentu. Uczestniczka programu od jakiegoś czasu na swoim Instagramie pokazuje się z partnerem, a na jej palcu już pojawił się złoty pierścionek! Czy to oznacza, że Natalia z "Rolnik szuka żony" się zaręczyła? Tylko spójrzcie na to zdjęcie... Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie pierścionka zaręczynowego? Natalia już od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pokazywała zdjęcia z randek i wyjazdów z tajemniczym mężczyzną, który wydawało się, że chce pozostać anonimowy. Jednak na ostatnim wspólnym zdjęciu para pozowała już razem . Okazuje się, że relacja robi się coraz poważniejsza, bo Natalia właśnie pochwaliła się zdjęciem złotego pierścionka . W opisie dodała, że to prezent, który otrzymała. Można by było podejrzewać, że to pierścionek zaręczynowy, gdyby nie fakt, że uczestniczka "Rolnika" nosi go na środkowym palcu, a nie serdecznym. A jak wiadomo według tradycji pierścionek zaręczynowy nosi się na palcu serdecznym, co oznacza przyjęcie oświadczyn przez kobietę. Wygląda na to, że na zaręczyny trzeba jeszcze poczekać... Natalia w programie "Rolnik szuka żony" była jedną z kandydatek Sławomira, ale mężczyzna ostatecznie nie wybrał jej, ale Martę, z którą szybko się rozstał. W świątecznym odcinku pojawił się już z nową partnerką , a Natalia od niedawna też może cieszyć się szczęśliwym związkiem i popularnością, jaką zyskała dzięki udziałowi w szóstej edycji "rolnik szuka żony". Niedawno Natalia pokazała wspólne zdjęcie z nowym chłopakiem! Wyświetl ten post na...