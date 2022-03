Nathalia zabrała głos w sprawie seksu Marcina i Kary, który został wyemitowany w dzisiejszym odcinku " Hotelu Paradise ". Zachowaniem uczestnika byli zszokowani nawet koledzy z programu, którzy nawet nie chcieli sobie wyobrażać, co będzie czuła Nathalia, gdy się dowie: - Nathalia zobaczy to będzie płakać. - Na miejscu Nathalki czułabym się źle i byłoby mi przykro - mówiły Ola i Basia w programie. Co na to Nathalia, która była zakochana w Marcinie i odchodząc z programu, miała nadzieję, że po powrocie do Polski będzie mogła kontynuować relację? Zobaczcie komentarz Nathalii! Zobacz także: "Hotel Paradise": Marcin uprawiał seks z Karą w programie! "Jakby teraz Nathalka weszła..." "Hotel Paradise": Nathalia komentuje seks Marcina i Kary Jeszcze kilka odcinków temu wydawać by się mogło, że Nathalia i Marcin to jedna z najsilniejszych par "Hotelu Paradise". Niedługo później Marcin uświadomił jednak partnerkę, że nie chce angażować się z związki a po programie chce stawiać na siebie. Problemy zaczęły się, gdy w programie pojawiła się Kara. To był pierwszy raz, kiedy absolutnie wszystkie dziewczyny poczuły się zagrożone i zazdrosne. Okazuje się, że nie bez powodu. Kara, mimo tego, że odpadłą od razu, dostała drugą szansę powrotu do "Hotelu Paradise". Chwilę wcześniej decyzją Krzyśka, "Hotel Paradise" musiała opuścić Nathalia, a Marcin chciał honorowo oddać jej swoje miejsce. Jego podejście zmieniło się jednak, gdy ponownie zobaczył w programie Karę. Widzowie już wtedy zarzucali mu, że szybko uleczył swoje serce nową uczestniczką. Pomiędzy Karą a Marcinem doszło do zbliżenia. Zdecydowali się na seks przed kamerami, co jednoznacznie można odebrać, jako przekreślenie wszystkiego, co...