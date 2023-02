"Hotel Paradise 5": Jay w szczerym wyznaniu: "Czasem było tak źle, że nie miałem co jeść"

Fani "Hotelu Paradise" martwią się brakiem aktywności Jay'a w mediach społecznościowych. Postawiona pod ścianą Eliza postanowiła przerwać milczenie: Jedyne co wam mogę powiedzieć, to to, że wiem jak to jest stracić kogoś bliskiego i nie chciałabym, żeby to się powtórzyło. Uczestniczka zaapelowała do obserwatorów by nie bagatelizowali smutku i uczuć osób chorujących m.in. na depresję. Co się dzieje z Jay'em? "Hotel Paradise 5": Co się dzieje ze zdrowiem Jay'a? Jay zdobył ogromną sympatię widzów dzięki udziałowi w "Hotelu Paradise". Wyróżnia się spośród uczestników swoją wrażliwością i mówieniem głośno o tym, co jest naprawdę ważne. Niestety okazuje się, że w życiu Jay'a pojawiło się także dużo mroku... Jay z "Hotelu Paradise" przyznał, że choruje na depresję : "Tak, byłem i nadal mogę być w depresji" - powiedział wprost. Jednak to nie koniec problemów psychicznych, z jakimi musi mierzyć się uczestnik. Jay z "Hotelu Paradise" przyznał, że choruje na bulimię. Wymiotował również w "Hotelu Paradise", a w swoim poruszającym wyznaniu o chorobie, przyznał, że jest wdzięczny produkcji, że nie pokazała jego problemu w programie. Internauci martwią się o stan zdrowia Jay'a. Na jego koncie na Instagramie kilka dni temu pojawił się wpis o treści: Czarne serce, czarne płuca.🖤 Co robisz, gdy masz gorszy okres w życiu? Od tamtego czasu Jay nie jest aktywny w swoich mediach. Zaniepokojeni fani zasypali pytaniami o Jay'a Elizę, jednak ona nie miała dla nich dobrych wieści... Łamiącym się głosem opowiedziała o stanie zdrowia Jay'a. Wyświetl ten post...