Relacja Laury i Grzegorza w "Hotelu Paradise" była na tyle silna, że pozwoliła im dotrzeć do samego finału. Uczestnik show w pewnym momencie stracił nadzieję na miłosną relację z Laurą, jednak postanowił się z nią zaprzyjaźnić. Teraz kiedy wiadomo, że Laura jest w związku z Kasprem, Grzegorz wyznaje czy ta wiadomość była dla niego bolesna.

Emocje po finale "Hotelu Paradise" jeszcze nie opadły. Widzowie dostali odpowiedź na nurtujące ich od dawna pytanie, którzy uczestnicy są w związku po zakończeniu programu. Bez większego zaskoczenia obyło się w przypadku Elizy i Jay'a, którzy od razu po opuszczeniu "Hotelu Paradise" zostali parą. Oliwia i Kuba także są w związku, lecz na ich oficjalne oświadczenie musieliśmy poczekać dłużej niż w przypadku innych uczestników. Zdecydowanie największym zaskoczeniem okazali się, Kasper i Laura, którzy wyznali, że są razem po "Hotelu Paradise". Oboje od początku dobrze się ze sobą dogadywali. Przez krótką chwilę byli nawet parą w programie, jednak swoją relację rozwinęli na dobre dopiero później. Zapytany przez fanów Grzegorz o to, czy nie zabolała go informacja o związku Laury i Kaspra odpowiedział, wspominając przy tym incydent w basenie "Hotelu Paradise", w którym uczestnicy razem z Wiktorią i Sevagiem całowali się namiętnie.

Nie zabolała. Ja już po akcji z basenem miałem jasność co do naszej relacji. Wiedziałem, że nie stworzymy związku, więc skupiłem się na budowaniu przyjaźni (co nam wychodzi do tej pory). Mamy aktualnie z Laurą super kontakt i szczerze im kibicuję! - wyznał Grzegorz.