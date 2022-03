"Hotel Paradise 5": Grzegorz o zachowaniu Elizy. Już nie staje po jej stronie? 

Jeszcze przed startem "Warsaw Shore" program wzbudzał ogromne kontrowersje, ale to, co stało się po jego emisji przeszło wszelkie oczekiwania. Najbardziej medialnymi uczestnikami stali się Trybson i Eliza , którzy ogłosili niedawno, że spodziewają się dziecka. Wiadomość ta zelektryzowała internet, a para wylądowała na kanapie u Kuby Wojewódzkiego . Zwiastuny odcinka z Elizą i Trybsonem zapowiadały potencjalny hit. Przypomnijmy: Kuba do Elizy: "Miałaś seks z innymi uczestnikami?" Odpowiedziała bez zawstydzenia Widzowie spodziewający się frontalnego ataku Kuby na celebrytów mogli poczuć się zawiedzeni. Kuba był bowiem nastawiony bardzo przyjaźnie i raczej nie miał na celu ośmieszenia Trybsona i Elizy. Chciał natomiast poznać przyczyny ich fenomenu i reakcji, które wywołują wśród ludzi. Dopytywał też o legendarne wręcz imprezy, które miały miejsce w programie. Trybson nie ukrywał, że był to najintensywniejszy czas w jego życiu. Przed tym programem nie piłem tak dużo, to był najdłuższy alkoholowy maraton w moim życiu. Teraz nie pije 2 miesiące odkąd wyszedłem z programu, po ostatnim odcinku - przyznał celebryta. Po kilku minutach do rozmowy dołączyła Eliza, którą wyraźnie irytowały pytania Wojewódzkiego. Showman sugerował, że nie są gotowi na rodzicielstwo, a ich dziecko będzie kiedyś żałować, że ma takich rodziców. Eliza reagowała na to bardzo nerwowo i przeklinała w niemal co drugim zdaniu. Kuba zapytał nawet, czy dziewczyna pije w trakcie ciąży, sugerując mocno, że na pewno nie porzuci imprezowych nawyków. Nie, no co Ty! Nic nie piję. (Trybsiak) nie będzie należał do Ekipy z Warszawy. A może mu to będzie pasowało i będzie chciał kiedyś zgłosić się do takiego programu i ja to uszanuję. Ale wolałabym dla niego inną przyszłość i inne wartości. Czy mam pomysł na życie? Jak poszłam do tego programu to...