"Hotel Paradise 5": Fani wściekli na Elizę za awanturę z Mariką! "Mentalnie przedszkole"

Kłótnia Elizy i Mariki była pierwszym poważnym konfliktem w 5. edycji "Hotelu Paradise". Ostra wymiana zdań, w której Marika nazwała Elizę "żmiją" spotkała się z krytyczną reakcją fanów. Widzowie stają po stronie Mariki, dostrzegając, że Eliza ma chyba zamiar skłócić jedną z najmocniejszych par i zdecydowała się na bezkompromisową grę. Widzowie nie wybaczą tego 19-latce!

"Hotel Paradise 5" Fani krytykują Elizę: "dobra z niej manipulatorka"

Odkąd wpatrzony w Elizę Grzegorz opuścił "Hotel Paradise", uczestniczka stara się zbudować swoją nową relację z Michałem. Rzecz w tym, że ich związek nie opiera się na wzajemnej ciekawości i poznawaniu się, a mieszaniu w innych parach. Po odpadnięciu Grzegorza Eliza bardzo zbliżyła się do Jay'a co spowodowało ogromną zazdrość w Marice. Oliwy do ognia dolała suto zakrapiana impreza, podczas której Jay i Eliza spędzali ze sobą każdą chwilę.

W pewnym momencie Marice puściły nerwy i nazwała Jaya "frajerem". Kto by pomyślał, że to słowo wzbudzi aż tyle emocji w Elizie, która uzna, że nazwanie kogoś "frajerem" jest gorsze od życzenia mu śmierci... Marika wściekła się na Elizę, że rozdmuchuje to słowo za bardzo i doprowadziła, do jej kryzysu w parze z Jayem. Uczestniczka nawet nazwała Elizę żmiją! Fani zdecydowanie stoją po stronie Mariki i nie kryją krytyki wobec Elizy:

- Frajer gorszy niż życzenie śmierci? Loool... dziecinko wyłącz filmy Vegi i nie pij tyle. - Tu już chyba wytrzeźwiała wiec myślałam, że przeprosi za całą sytuację i przyzna się do błędu, że za bardzo nakręciła a ona odwróciła kota ogonem, masakra - Prawda zabolała Elizkę. Bardzo ona irytuje. Mam nadzieję, że Marika razem z innymi szybko się jej pozbędą z hotelu😂🔥 - komentują fani. - Ciekawe czy „żmija” też jest gorsze od życzenia komuś śmierci 🤔 - śmieją się z Elizy, fani.

Nic dziwnego, że fani dość ostro krytykują Elizę. Zamiary uczestniczki nie są przecież dość jasne. Zbliżyła się do Jay'a, zadbała, by między Jay'em a Mariką doszło do przykrej sytuacji... Najgorsze jest to, że Jay raczej dystansuje się od dziewczyn, czyli także od Mariki i daje jej dość jasno do zrozumienia, że ich para trzęsie się w posadach i chyba nic z tego nie będzie. Widzowie są wściekli, że przez "interwencję" Elizy, rozpada się jedna z ich ulubionych par:

- Ok, jedna niepotrzebnie nazwała go frajerem, alko i poniosły ją emocje. Ale sorry, po co tamta się wtrącała? To powinno być wyjaśnione pomiędzy Jayem a Mariką i tylko tyle. - Nic z tej pary już nie będzie, brawo dla Elizy.

Nie wszyscy fani są jednak bezkrytyczni wobec samej Mariki, która przecież dała się ponieść emocjom i nazwała swojego partnera "frajerem". To zazdrość dziewczyny, a nie nadmuchana przez Elizę awantura, może być przecież prawdziwym powodem rozpadu tej pary. Zachowanie Jay'a, który łatwo osądził Marikę, także nie spodobało się fanom. Spodziewalibyście się, że awantura o jedno słowo może zmienić całkowicie porządki w hotelu?

Myślicie, że Eliza zasłużyła na taką krytykę od strony fanów?