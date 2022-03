"Hotel Paradise 4": Sara ma żal do kolegów z programu? "Było mi naprawdę przykro"

Nana z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów. Uczestniczka ostatniej edycji programu Telewizyjnej Siódemki zdradziła m.in. czy ma żal do swoich kolegów za to, że przez nich przegrała program. Nana wyznała również, ile chce mieć dzieci! Sprawdźcie, co napisała w sieci. Nana z "Hotelu Paradise" szczerze o dzieciach Nana byla jedną z uczestniczek czwartej edycji "Hotelu Paradise". W programie od samego początku była w parze z Łukaszem, który głośno zaznaczał, że w hotelu nie szuka wielkiej miłości. Relacja Nany i Łukasza była dość burzliwa i chyba spora część fanów programu spodziewała się, że ich związek nie przetrwa próby czasu. Nana i Łukasz razem dotarli do wielkiego finału, w którym zmierzyli się z Sarą i Michałem. W ostatnim odcinku to pozostali uczestnicy wkazali, która para powinna wygrać "Hotel Paradise" i jak się okazało, więcej głosów zdobyli Sara i Michał. Po finale "Hotelu Paradise" okazało się, że Nana i Łukasz wciąż są parą i tworzą naprawdę szczęśliwy związek. Ale czy teraz, kilka miesięcy po programie Nana ma żal do pozostałych uczestników, że przez nich nie wygrała "Hotelu Paradise"? Jest szczery komentarz! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Nana miała chłopaka w Polsce? "Byłam zaskoczona zachowaniem Ohy" Nana podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów. Czy miałaś żal do innych uczestników, że przegrałaś "Hotel Paradise"?- pytali fani. - Na początku może troszkę tak, bo nasza wygrana byłaby 🍒 na torcie całego naszego pobytu na Zanzi. Ale po dłuższym zastanowieniu myślę, że tak jest lepiej bo kasę zawsze można zarobić, a jak wszyscy wiemy,...