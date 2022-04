"Hotel Paradise 5": Kuba omal otarł się o śmierć! Tego nie było w telewizji!

W "Hotelu Paradise" uczestnicy muszą być przygotowani na to, że może zdarzyć się wszystko. W raju można wylądować na długie tygodnie, ale można także odpaść tuż po swoim wejściu. Uczestnicy mają się jednak skupiać przede wszystkim na swoich relacjach, dlatego Kuba zdecydował się na wyjątkowe wyznanie. Tego nie można było zobaczyć w telewizji!

"Hotel Paradise 5" Kuba opowiedział o swojej dramatycznej historii

Kuba, który do tej pory tworzył parę z Mariką, poczuł się nieco swobodniej po odpadnięciu koleżanki i zbliżył się do nowej uczestniczki, Oliwii. Porządki w "Hotelu Paradise" znacznie się zmieniły, ale to nie oznacza, że uczestnicy przestali się bawić! Na świetny pomysł wpadła Klaudia, która wykorzystała swoje zawodowe umiejętności i zorganizowała wodny aerobik. Wszyscy świetnie się bawili, także Kuba. Podczas zabawy Wiktoria zauważyła na ciele Kuby wiele blizn. Szczególną uwagę przykuła jedna z nich...

Podczas porannego smarowania olejkiem tuż przed opalaniem, Wiktoria zapytała Kubę o widoczną bliznę na jego brzuchu. Okazało się, że uczestnik ma ją od dzieciństwa i jest to pamiątka po tym, jak otarł się o śmierć!

- Wpadłem do studni jak byłem mały. Przeskakiwałem kwiatek i tam była stara studnia. Wystawały deski porośnięte mchem. Uderzyłem żebrami o betonową osłonę i złapałem się w ostatniej chwili. Gdybym wpadł, to już pewnie nie wyszedłbym stamtąd - zdradził uczestnik.

screen/Player.pl

Wiktoria nie ukrywała przykrości, słuchając tak dramatycznej historii Kuby. Uczestnik jednak szybko zmienił temat i zdecydował się opowiedzieć o swoich pozostałych bliznach. Okazuje się, że mężczyzna ma trochę takich symboli na ciele i jest to związane z... walkami z jego życiowymi rywalami!

screen/Player.pl

Kuba aktualnie jest w parze z Oliwią. Uczestnik przypadł do gustu nowej dziewczynie, która od razu postanowiła zabrać go na randkę. Jak na razie para dopiero się poznaje i wygląda na to, że będzie chciała pogłębić swoją relację. Jednak to z Wiktorią Kuba ma najlepszy kontakt i to właśnie jej wyjawił swoją dramatyczną historię z dzieciństwa. Może to znaczy, że lepiej się z nią dogaduje? Jak myślicie?