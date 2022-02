"Hotel Paradise 5": Fani gorzko o Karolinie! "Tragicznie się zachowuje"

Basia Pędlowska na samym początku skradła serca fanów "Hotelu Paradise" , ale niestety, równie szybko straciła w ich oczach. Po ostatnich odcinkach miłosnego show, internauci nie szczędzą dziewczynie mocnych słów krytyki. Twierdzą, że Basia zachowuje się infantylnie i nagminnie szuka atencji. Zwłaszcza po minionym odcinku programu nieźle jej się oberwało. Dlaczego? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Bibi została ośmieszona przed całą Polską! Wybaczy to Simonowi? "Hotel Paradise": Basia w ogniu krytyki Internautów Chociaż od premiery 3. edycji "Hotelu Paradise" nie minęły jeszcze nawet dwa tygodnie, to widzowie zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. Uczestnicy co chwila dostarczają nam niemałych emocji, a fani show, na bieżąco komentują zachowania uczestników. Tym razem na ich świeczniku zdecydowanie jest Basia Pędlowska. Dziewczyna zdążyła już im podpaść kilka razy! Widzowie są zszokowani, bo ich zdaniem, Basia nie potrafi nawet na chwilę "wypuścić" spod swoich skrzydeł Krystiana. Na pewno pamiętacie zachowanie dziewczyny, kiedy do "Hotelu Paradise" weszła nowa uczestniczka i rozbiła jej parę z Krystianem . Z kolei w minionym odcinku podczas zadania z całowaniem, zdaniem Internautów, Basia wręcz rzuciła się na Krystiana i nie mogła się od niego oderwać. Tym samym, według opinii widzów show, zachowała się jak mała dziewczynka, która znów podkreśliła, że nie da się "podzielić" z nikim Krystianem. - Nastolatka z gimnazjum 😅😅 - Polizane, zaklepane 😂 jakby jakaś inna go bardziej pocałowała, to by ręce połamała 😂😂 - Szczerze, tak wygląda, jakby nigdy tego nie robiła. Dla mnie porażka ta dziewczyna i oj będzie się działo...