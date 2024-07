Elizę z "Hotelu Paradise" spotkała ogromna krytyka po ostatniej "Pandorze". Uczestniczka zaatakowała Laurę słowami: "pieniążki by się przydały", doskonale wiedząc, że przed wylotem do Panamy dziewczynę spotkała rodzinna tragedia. Zachowanie Elizy nie spodobało się obecnym przy tym uczestnikom. Z perspektywy czasu Eliza przyznaje:

Reklama

To może być jedyna rzecz, której żałuję

Eliza zdradziła nam, co jeszcze wydarzyło się podczas "Pandory" pomiędzy nią a Laurą, a czego nie pokazano w odcinku. Ma żal do TVN-u?

"Hotel Paradise": Eliza o swoim zachowaniu wobec Laury na "Pandorze"

Eliza i Jay zostali wyrzuceni z "Hotelu Paradise" przez Laurę i Grzegorza. Do tamtej chwili byli pewni, że z pewnością znajdą się w finałowym składzie, ze względu na szczerą relację, jaka ich połączyła. Nie kryli swojej złości, kiedy koledzy z programu zdecydowali bezwzględnie pożegnać ich tuż przed finałowym starciem. Podczas ostatecznej "Pandory" zdecydowali się wrócić do tematu. Mocnym echem odbiło się wredne zachowanie Elizy wobec Laury z "Hotelu Paradise". Uczestniczka wytknęła finalistce, że nie zależy jej tylko na relacjach a "pieniążki też by się przypadły". "Eliza to była przesada" - mówili uczestnicy, dobrze pamiętając, dramat Laury, z którym jej rodzina musiała zmierzyć się tuż przed jej wylotem do "Hotelu Paradise". Laura straciła dom w pożarze. Wówczas w obronie partnerki stanął Grzegorz. Eliza z kolei spotkała się z ogromnym hejtem, za wypowiedziane w programie słowa.

Z perspektywy czasu to może być jedyna rzecz, której żałuję. Ja od razu po tych słowach przeprosiłam za to Laurę i myślę, że powiedziałam to pod wpływem emocji. Nie chciałam uderzyć jej w tym kierunku - powiedziała Eliza w rozmowie z Party.pl

Podkreśliła również, że od razu przeprosiła Laurę za wypowiedziane w emocjach słowa, jednak produkcja nie zdecydowała się tego pokazać widzom, co dało niepełny obraz sytuacji. Co jeszcze zdradziła nam Eliza? Jakie aktualnie łączą ją relacje z Laurą i Grzegorzem? Zobaczcie nasze wideo.

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Sevag o zachowaniu Jay'a: "On nie lubi przegrywać"