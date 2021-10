"Hotel Paradise 4": Wiktoria płakała za Miłoszem, a na Instagramie pozuje z nowym uczestnikiem! 

Vanessa z "Hotelu Paradise" wpadła Darkowi w oko? Były uczestnik w zaskakujący sposób skomentował wejście nowej uczestniczki do randkowego show, a ona mu odpowiedziała! Vanessa dopiero co pojawiła się w programie Telewizyjnej Siódemki, ale już wywołała spore zamieszanie w hotelu i ogromne emocje wśród internautów. Sprawdźcie, co o wejściu Vanessy do "Hotelu Paradise" napisał Darek! Spodobała mu się nowa uczestniczka? Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise" W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" nie zabrakło wielkich emocji. W programie doszło do kolejnej Pandory i Rajskiego Rozdania. Niestety, z programem musiała pożegnać się jedna z uczestniczek i tym razem była to Wiktoria! Wiki podczas Rajskiego Rozdania stanęła za Miłoszem, jednak po chwili stanęła za nim również Oha. Miłosz musiał zdecydować, czy będzie kierował się sercem, czy lojalności wobec grupy, której obiecał, że przy najbliższej okazji stworzy parę z Ohą. Jak już wiemy, Miłosz zaskoczył widzów i wybrał Ohę, jednak to jeszcze nie był koniec emocji. W programie pojawiła się bowiem nowa, piękna uczestniczka! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Fani oburzeni postawą Miłosza! "Czy ty masz mózg, czy tylko siano?" Vanessa pojawiła się w programie z immunitetem, dzięki któremu mogła wybrać, z którym uczestnikiem chce stworzyć parę, a jego byłą partnerkę odesłać do domu. Vanessa zdecydowała, że chce być z Mateuszem, a to oznaczało, że Natalia musiała pożegnać się z programem. Mocne wejście nowej uczestniczki zrobiło wrażenie na Darku, który jeszcze niedawno był w parze z Natalią, ale odpadł już z "Hotelu Paradise". Do tej pory żadna z pań nie spełniała jego oczekiwań, z wyjątkiem Vanessy! - Coraz bardziej...