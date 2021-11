"Hotel Paradise 4": Mateusz tłumaczy się z eliminacji Ingi z programu. Żałuje swojej decyzji?

Takiego obrotu spraw widzowie "Hotelu Paradise" się nie spodziewali. Po afroncie ze strony Miłosza i Wiktorii, którzy postanowili odmówić Vanessie i Mateuszowi pomocy przy zamianie par, jeden z najbardziej kontrowersyjnych duetów 4. sezonu rajskiego hotelu został zablokowany i tym razem to Wiki i Miłosz potrzebowali łaski Vanessy oraz Mateusza. I gdy wydawać by się mogło, że ta dwójka postanowi zemścić się na niewiernych przyjaciołach i zdecyduje się po raz kolejny odesłać Wiktorię z "Hotelu Paradise", z programem musiała pożegnać się Inga. Ta decyzja sprawiła, że w sieci zawrzało, a sympatycy miłosnego show TVN 7 nie kryją rozczarowania decyzją Matiego. Czy również charyzmatyczny model żałuje, że nie pozbył się z programu Wiktorii? Odpowiedział!

"Hotel Paradise 4": widzowie oburzeni eliminacją Ingi z programu

Najnowsze Rajskie Rozdanie sprawiło, że widzowie 4. edycji "Hotelu Paradise" nie kryją swojej złości. Według internautów Inga, która właśnie została wyeliminowana z rajskiego hotelu, powinna otrzymać od programowych kolegów i koleżanek szansę na zawalczenie o uczucia i główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych. Zdaniem sympatyków show, Mateusz podjął bowiem najgorszą z możliwych decyzji, utrzymując w programie Wiktorię, która aż dwukrotnie została przywrócona do "Hotelu Paradise". Co więcej podkreślają, że miłośniczka fitnessu i jej programowy partner "po trupach" dążą do celu, nie oglądając się na pary, które nazywają swoimi przyjaciółmi.

Przypomnijmy chociażby sytuację, w której po zablokowaniu pary Vanessy i Mateusza, Wiktoria i Miły nie zdecydowali się im pomóc i zamienić się partnerkami, by utrzymać Vanessę w rajskim hotelu. Role jednak szybko się odwróciły, gdy z powodu bezlitosnych zasad "Hotelu Paradise" po przegranej konkurencji również para Miłosza i Wiktorii została "zamrożona", a ta dwójka postanowiła szukać ratunku u Vanessy i Mateusza, kosztem wyrzucenia Ingi z programu.

- Jeśli on to zrobi [wybierze Ingę, przyp. red], to jakakolwiek konkurencja i ja będę robił wszystko, żeby odpaść i Vanessę mu na dno od razu poślę - odgrażał się Miłosz w rozmowie z Wiktorią.

screen/Player.pl

I gdy pozostali uczestnicy mieli nadzieję, że Inga otrzyma szansę, a Mateusz postawi na przyjaźń, a nie strategię, stało się coś nieoczekiwanego. Mati postawił na Wiki, eliminując Ingę z dalszej gry.

- Inga powinna teraz wrócić z Jankiem. Bo niby dlaczego Wiktoria jak odpadła to odrazy wróciła z Miłoszem a inni nie mogą!!! Dlaczego!!!!! - Najfajniejsza dziewczyna odchodzi, bo wygrał układ i intrygantka Viktoria😥 - Mateusz naiwniak. Aby nie napisać gorzej. Poprostu zero rozumu. - Przecież wiadomo było, ze Inga odpadnie po szantażu Wiktori. Kobieta ma tupet szantażować Vanesse po tym jak Mati był dla niej obrońcą . Ta dziewczyna nawet z kumpla zrobi sobie wroga swoim zawistnym i mściwym zachowaniem jak coś jest nie po jej myśli - grzmią internauci na oficjalnym instagramowym koncie "Hotelu Paradise".

A jak z perspektywy czasu Mateusz ocenia swoją decyzję? Odpowiedział.

Instagram @klaudia_el_dursi

"Hotel Paradise 4": Mateusz tłumaczy się z eliminacji Ingi z programu

Inga od początku zaprzyjaźniła się z Vanessą i Mateuszem. To właśnie ta trójka wraz z Jankiem, tuż obok Nany i Łukasza oraz Sary i Przemka, tworzyła najbardziej zgraną grupę w "Hotelu Paradise". Niestety, po eliminacji Janka z gry, piękna blondynka została sama na placu boju. Czy z perspektywy czasu Mateusz żałuje, że pokierował się strategią, a nie uczuciami? Czy gdyby mógł cofnąć czas wybrałby Ingę, a nie Wiktorię?

Na instagramowym profilu modela, po emisji odcinka z kontrowersyjnym Rajskim Rozdaniem, pojawił się wymowny post. Mateusz opublikował zdjęcie, na którym pozuje w towarzystwie Ingi, które opatrzył znaczącym komentarzem.

- Ehh..! 😒 Łatwo jest podjąć decyzję z perspektywy widza. Ale my uczestnicy nie widzimy wszystkiego, nie słyszymy rozmów i nie widzimy zachowań, które są poza naszym zasięgiem. ;/ Inga mówiła że już z nikim tu nie stworzy pary, i ja też tej wizji nie miałem ze względu na Janka, którego nie było w hotelu - zaczął Mateusz.

Programowy partner Vanessy odniósł się również do sytuacji, w której Miłosz i Wiktoria odwrócili się od jego pary.

- Na początku wszystkie pary prócz (Nany i Łukasza) powiedziały że chcą się zamienić, bo uważają tak jak ja, że nie ma sensu żeby Inga była podawana z ręki do ręki, bo nie ma jej pary czyli Janka. 🤷‍♂️ Po czym wszyscy zaczęli się nakręcać że to ostatnie rajskie, robiąc tak naprawdę pod górkę mojej parze. ☹️ To że inni nie chcieli się zamienić to mogę się domyślać czemu, ale że para za którą w programie stałem najbardziej, i sami wiecie jak ich wspierałem, to nie ukrywam że się trochę zawiodłem. 🙁 Nie jestem osobą która szuka zemsty, ale czy jakbym widział, słyszał rozmowy/zachowanie Wiki i Miłosza wybrałbym inaczej? Możliwe, ale no cóż, swojej decyzji już nie cofnę. 🤷‍♂️ - dodał.

Instagram @mil.mateusz

- Inga była jedną z dziewczyn z którą w Hotelu zaprzyjaźniłem się najbardziej, dlatego wierzcie lub nie, to była jedna z najcięższych decyzji którą musiałem podjąć w hotelu. 💔😥 - zakończył.

I podczas gdy część internautów krytykowała jego zachowanie, niektórzy podkreślali, że każda decyzja Mateusza podczas najnowszego Rajskiego Rozdania byłaby kontrowersyjna i niezadowalająca wszystkich fanów.

- Nie było dobrego rozwiązania😢 chciałeś dobrze to się liczy💪 - Nie oceniam czy dobrze zrobiłeś czy nie, bo zawsze ktoś byłby poszkodowany, ale cenię twoja szczerość i dobre serce, o które ciężko jest w tym czasach. Udowodniłeś, że jeszcze tacy ludzie są. Mam nadzieję, że dojdziesz jak najdalej! 😉 pozdrawiam 😀 - No szkoda, świetna kobieta… ale oglądałem i nie miałeś za bardzo innego wyjścia 😏 - komentują fani.

Żałujecie, że Inga odpadła z "Hotelu Paradise"?