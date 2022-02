"Hotel Paradise 4": Oha nie przyjedzie na imprezę Sary! Przez sytuacją na Ukrainie

Kolejne Rajskie Rozdanie w "Hotelu Paradise" już za nami. Tym razem, w randkowego show odpadła Oha, która wzbudzała ogromne emocje wśród internautów. Uczestnicy "Hotelu Paradise" polubili uczestniczkę, która weszła do programu kilka tygodni temu, ale fani ostro ją krytykowali. Zachowanie Ohy nie podobało się również Krzyśkowi z trzeciej edycji "Hotelu Paradise", który teraz postanowił mocno podsumować jej odejście z hitu TVN7! Krzysiek komentuje odejście Ohy z "Hotelu Paradise" Oha wchodząc do "Hotelu Paradise" bardzo szybko została zaakceptowana przez większość grupy. Oha podobnie jak reszta kolegów z programu zaczęła spiskować przeciwko Wiktorii, a podczas szokującej Pandory, podczas której uczestnicy doprowadzili Wiki do łez, to właśnie Oha zadała jej najostrzejsze pytania. Internauci byli oburzeni zachowaniem Wiktorii i naprawdę ostro ją krytykowali. Jakiś czas temu Oha podpadła również Krzyśkowi z trzeciej edycji "Hotelu Paradise", który był zszokowany tym, co powiedziała, kiedy w programie pojawiła się Sara. Wiktoria na widok nowej uczestniczki powiedziała wówczas: "O, brzydka jest". Najpiękniejsza Oha rzekła: "A... Brzydka jest". Serio? Naprawdę?! Kobieto, Ty masz takie mniemanie o sobie... Co Ty sobą reprezentujesz? Dno i dwa metry mułu- komentował wówczas Krzysiek. Zobacz także: "Hotel Paradise": Oha nie ma sobie nic do zarzucenia: "Jestem, jaka jestem" Teraz Krzysiek z trzeciej edycji "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories skomentował również odejście Ohy z programu. Krzysiek ostro podsumował zachowanie byłej już uczestniczki randkowego show, która była rozczarowana, że Przemek wybrał Nanę...