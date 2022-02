"Hotel Paradise 4": Miłosz nagrał piosenkę o wojnie w Ukrainie. Miał bardzo ważny powód

W "Hotelu Paradise" gra jest coraz bardziej zaciekła. Z każdym nowym odcinkiem uczestnicy pokazują, że zrobią wiele, by znaleźć się w finale. Kłopot w tym, że wszelkie gry i układy nie do końca się sprawdzają, a o tym, kto opuści raj, może zdecydować po prostu przypadek. Fani nie mogą więc narzekać na nudę i z ciekawością przyglądają się temu, co dzieje się programie, ale z jeszcze większą uwagą obserwują to, co dzieje się u uczestników po powrocie do Polski. Faktycznie, z niektórych informacji, które bohaterzy tej edycji przekazują w swoich mediach społecznościowych, można wywnioskować, jak potoczyły się ich losy w programie. Czy swoim najnowszym tatuażem Łukasz chciał utrzeć nosa Miłoszowi? "Hotel Paradise" Łukasz zrobił sobie tatuaż nawiązujący do... Miłosza Łukasz w "Hotelu Paradise" pojawił się w mało przyjemnych okolicznościach. Uczestnik wszedł do programu, eliminując w ten sposób Miłosza , który podczas gry wylosował zdjęcie nowego uczestnika. Odejście ulubionego mieszkańca raju zasmuciło bardzo wszystkich z hotelu, a Wiktorię doprowadziło nawet do ataku płaczu. Uczestniczka tylko w Miłoszu miała ogromne oparcie i w zasadzie tylko na niego mogła liczyć. Co prawda to właśnie z jego ręki odpadła z programu , ale dzięki jego prośbom wróciła do gry. Między parą zaczęły się też podobno pojawiać prawdziwe uczucia... Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria i Miłosz są razem po programie? Zobaczcie, jak skomentował jej ostatnie zdjęcie Kłopot w tym, że choć Wiktoria wciąż była smutna po odejściu swojego partnera, dość szybko odnalazła się w swojej nowej relacji z Łukaszem. Pomimo iż teoretycznie ta znajomość jest tylko przyjacielska, jest między nimi zaskakująca bliskość. Oliwy do ognia dodają także...