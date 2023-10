Nana dotarła do finału "Hotelu Paradise" u boku Łukasza, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Jak jednak wiadomo, relacja tej dwójki w programie przechodziła poważny kryzys, jednak ostatecznie Nana zdecydowała się dać szansę Łukaszowi, ale przez to wyrzuciła z programu Michała! Chłopak niedługo potem jednak wrócił do "Hotelu Paradise" i wygrał program - razem z Sarą stanął na ścieżce lojalności. Choć nie zdobył głównej nagrody, bo jego partnerka zdecydowała się rozbić kulę, to jednak jakby nie patrzeć, udało mu się prześcignąć Nanę, z którą nie miał najlepszych kontaktów.

"Hotel Paradise": Nana komentuje relację z Michałem

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Naną z "Hotelu Paradise". Finalistka hitowego show stacji TVN wyjawiła nam, że choć Majkel otwarcie mówił, że się na niej "zemści", to jednak ostatecznie tego nie zrobił.

- Majkel miał do mnie żal, że wybrałam Łukasza, a nie jego. Później cały czas mówił, "zemszczę się, zemszczę się". No i nie zdążył się zemścić - powiedziała nam Nana.

Jak zatem ich relacje wyglądają dziś? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

