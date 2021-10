"Hotel Paradise 4": Inga przyznała, że schudła 12 kg! Pokazała zdjęcia z przeszłości. Różnica jest ogromna!

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" już za nami. W ostatniej odsłonie w hicie Telewizyjnej Siódemki pojawiła się nowa uczestniczka, Kasia, która już w kolejnym odcinku rozbije jedną z dotychczasowych par. Okazuje się jednak, że to wcale nie wejście Kasi wywołało największe emocje wśród widzów. Fani programu zwrócili bowiem uwagę na zapowiedź kolejnej odsłony "Hotelu Paradise" w którym zobaczyliśmy, jak Sara namiętnie całuje się z Przemkiem! Internauci w szoku po pocałunku Sary i Przemka z "Hotelu Paradise" Połowa najnowszej edycji "Hotelu Paradise" już za nami. W randkowym show TVN7 nie brakuje zaskakujących zwrotów akcji, ale wszystko wskazuje na to, że to kolejny odcinek przyniesie widzom naprawdę sporą dawkę emocji. Po emisji ostatniej odsłony "Hotelu Paradise" widzowie zobaczyli zwiastun, w którym Sara namiętnie całowała się z Przemkiem. I być może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że Sara jest w parze z Jankiem, a Przemek podczas ostatniego rajskiego rozdania stanął za Ingą, która - jak sam głośno przyznał- wpadła mu w oko. - To jest pierwsza dziewczyna, która mi się naprawdę podoba. Ona jest taka natural. Jeśli wykaże jakieś zaintersowanie (...) to normalnie robię podjazd- mówił Przemek, kiedy Inga pojawiła się w programie. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Do programu weszła nowa uczestniczka! Kim jest Kasia? Mamy jej stare zdjęcia! Mogłoby się wydawać, że teraz Przemek zacznie budować bliską relacją z Ingą, jednak z zapowiedzi nowego odcinka jasno wynika, że uczestnik mocno zbliżył się, ale wcale nie do Ingi, tylko do Sary! Przemek i Sara namiętnie się pocałowali! - Jak ktoś to zobaczy, to mnie zabije. Inga przede wszystkim - powiedziała Sara w...