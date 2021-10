"Hotel Paradise": Namiętny pocałunek Sary i Przemka zszokował fanów programu

Przed nami nowy odcinek "Hotelu Paradise". W piątek, na rajskim rozdaniu, z show pożegnał się Łukasz. I to zawsze w piątki ktoś opuszczał rajską wyspę Bali. Czyżby jednak czekało nas ogromne zaskoczenie? Na stronie tvn.pl pojawił się fragment dzisiejszego odcinka, z którego wynika, że być może jedna z par odpadnie z "Hotelu Paradise"! O co chodzi? "Hotel Paradise": zaskakujące głosowanie uczestników W dzisiejszym odcinku uczestnicy show będą musieli zagłosować na parę, która ich zdaniem, powinna opuścić program! Już za chwilę będziecie musieli zadecydować o tym, która z par według Was powinna opuścić „Hotel Paradise” - zapowiedziała zadanie Klaudia El Dursi, prowadząca. Uczestnicy nie będą z tego zadowoleni: Wyeliminować parę na tym etapie to najgorsze co może być - stwierdziła Martyna. Ale czy to oznacza, że para, która otrzyma najwięcej głosów, opuści dziś show? Tego Klaudia nie powiedziała. Z pewnością jednak decyzja uczestników będzie mieć poważne konsekwencje! Czekacie na dzisiejszy odcinek "Hotelu Paradise"? Oglądajcie o 20. w TVN7! Zobacz także: Sandra z "Hotelu Paradise" zmieniła kolor włosów! To koniec z blondem? Głosowanie będzie próbą przyjaźni, lojalności i wierności! Czy Matt i Ania mogą czuć się bezpiecznie? W zapowiedzi Ania przekonuje Matta, że na pewno nie zagłosuje na nich Marietta, bo wierzy, że łączy ich coś więcej niż układ. Najświeższą parą są Łukasz i Marta. Czy mogą czuć się zagrożeni?