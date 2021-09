Nowe show TVN7 zbliża się wielkimi krokami! Już 24 lutego o godzinie 20 zobaczymy pierwszy odcinek "Hotelu Paradise". Jak wiemy, prowadzącą nowe reality show została piękna Klaudia El Dursi . Okazuje się jednak, że oprócz niej w "Hotelu Paradise" prawdopodobnie zobaczymy także inną gwiazdę "Top Model" ! Poznajcie szczegóły! Kasia Szklarczyk w programie "Hotel Paradise"? Od kilku tygodni trwają nagrania do pierwszej polskiej edycji "Hotelu Paradise". W tym celu Klaudia El Dursi musiała wyjechać na Bali. Modelka bardzo tęskniła za swoimi synami i mężem. Na szczęście rozłąka nie trwała zbyt długo. Rodzina Klaudii El Dursi dołączyła do niej na Bali, gdzie spędzają razem piękny czas. Zobacz także: Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie ze starszym synem. Co za przystojniak! Teraz dołączyła do nich jeszcze jedna gwiazda "Top Model"! Okazuje się bowiem, że w programie prawdopodobnie zobaczymy także Katarzynę Szklarczyk, która zwyciężyła 7. edycję show. Modelka zdradziła tę informację na swoim Instagramie. Nie wiadomo jednak, w jakim charakterze Kasia wystąpi w nowym reality show. Pozdrowienia prosto z planu Hotel Paradise 🌴 Za mną dom, w którym zamieszkali uczestnicy 😊 Mamy tutaj gorąca atmosferę, a emocje sięgają zenitu 🔥 - napisała Kasia Szklarczyk. Modelka przy okazji zrobiła też przysługę swojej koleżance. Klaudia El Dursi skarżyła się bowiem, że jej dzieci nie chcą jeść posiłków, które serwowane są na Bali. Chłopcy tęsknili za domowym jedzeniem. Dlatego Kasia Szklarczyk kupiła dla nich cały zapas budyniów i innych smakołyków, które dostarczyła na wyspę. Klaudia El Dursi od razu zapowiedziała, że dzięki temu będzie mogła upiec chłopakom ich ulubione ciasta! Będziecie oglądać "Hotel...