"Hotel Paradise 4": Czy Miłosz ma dziewczynę? Odpowiedział fanom!

Niedawno na Instagramie Miłosza z "Hotelu Paradise" pojawiło się Q&A. Choć to już koniec czwartej edycji programu TVN7, losy niektórych uczestnicy nadal wzbudzają duże emocje wśród internautów. Niewątpliwie należy do nich zaliczyć Miłosza, który odpadł z randkowego show niedługo przed zakończeniem. Fani pokochali go przede wszystkim za szczerość i naturalność, które czuć w jego wypowiedziach. Trzymali też kciuki, by związał się na dłużej z Wiktorią.

Niestety relacja Miłosza i Wiktorii po zakończeniu nagrywania czwartej edycji "Hotelu Paradise" nie przetrwała. Uczestnik produkcji oficjalnie potwierdził to podczas finałowej gali w Warszawie. Jednak relacja, która pojawiła się na jego Instagramie, może dać fanom wiele do myślenia. Miłosz został ponownie zapytany o to, czy obecnie ma partnerkę. Co zdradził?

"Hotel Paradise 4": Miłosz opowiedział o show. "Nigdy nie udawałem"

Miłosz zgromadził wielu fanów "Hotelu Paradise" podczas obiecanego wcześniej Q&A. Tym razem pytania fanów nie były zbyt kontrowersyjne. Wynikało z nich, że internauci chcą lepiej poznać uczestnika randkowego show. Prawdopodobnie właśnie dlatego Miłosz odniósł się do bardzo prywatnych kwestii na instastories. Opowiedział między innymi o wartościach, jakimi kieruje się na co dzień oraz smutnym okresie, który pojawił się w jego życiu. Widzowie zapytali, kiedy zajmie się tenisem.

Zaczynam działać. Niestety dwa pogrzeby w tydzień mnie tu zatrzymały i choroba. Wracam na pełnej już w grudniu - odpowiedział.

Wśród pytań nadesłanych przez fanów znalazło się jedno, które szczególnie przypadło Miłoszowi do gustu. Uczestnik "Hotelu Paradis" podziękował autorce i podkreślił, że jest bardzo piękne, ponieważ odnosi się do osobowości człowieka. Influencer został zapytany, czy uważa wrażliwość za oznakę słabości. Skomentował też komplement dotyczący poziomu jego klasy.

Uważam, że jest to bardzo mocna cecha, tylko właściwie trzeba ją w głowie ustawić - stwierdził.

Prawda jest taka, że zdarzyło się coś zrobić źle, ale nigdy nie udawałem przed kamerami, że plują mi w twarz, a ja mówię, że deszcz pada. Brałem na klatę to, co zrobiłem. Ja wychodzę z takiego założenia w życiu, że prawda się zawsze broni, taka szczerość. Nawet jak popełniłeś błąd. Bardzo doceniam to w ludziach, bo uważam, że mało niestety w naszym społeczeństwie jest ludzi, którzy nie boją się przyznać do błędu, przyznać komuś racji. Życie jest znacznie łatwiejsze czasami, jak popełnisz błąd i się przyznasz - wyjaśnił.

Nie mogło też zabraknąć pytania o sprawy sercowe. Ulubieniec widzów "Hotelu Paradise" musiał zmierzyć się z ciekawością internautów. Jak z tego wybrnął?

"Hotel Paradise 4": Miłosz jest w związku?

Po zakończeniu "Hotelu Paradise", niektórym uczestnikom udało się zbudować trwałą relację. Parą pozostali między innymi Nana i Łukasz, co mogło zszokować widzów. Oficjalnie wiemy już, że nie powiodło się Miłoszowi i Wiktorii. Choć oboje szczerze dzielili się emocjami, to po powrocie do Polski najwyraźniej coś między nimi się zepsuło. Dziewczyna zdradziła, że odczuwalną przeszkodą okazała się odległość, która ich ostatecznie "pokonała".

Nie jesteśmy z Wiktorią razem. [...] Próbowaliśmy, po czasie uznaliśmy, że to nie to i daliśmy sobie spokój - zdradził w rozmowie z naszą reporterką.

W trakcie Q&A Miłosz po raz kolejny został zapytany przez internautów, czy obecnie jest z kimś w związku. Uczestnik randkowego show nie chciał oszukiwać swoich fanów, ale najwyraźniej całą prawdę postanowił zachować dla siebie, ponieważ jedynie sugestywnie puścił oko. Co to może znaczyć? Czy Miłosz zaczął spotykać się z kimś nowym? A może wrócił jednak do Wiktorii?

Na koniec Miłosz przekazał nowinę, która mogła zachwycić widzów "Hotelu Paradise". Uczestnik przyznał, że zamierza zorganizować spotkanie z fanami na żywo. Wkrótce z pewnością podzieli się szczegółami.