Krystian z "Hotelu Paradise 3" jest w randkowym hicie TVN 7 od pierwszego odcinka. To właśnie wtedy zauroczył się w przepięknej Basi, z którą doszedł aż do finałowego tygodnia rajskiego hotelu. Para pomimo licznych zgrzytów nie szczędzi sobie uczuć i z uporem dąży do wielkiego finału show. W walce o główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych ta dwójka musi zmierzyć się jeszcze z pozostałymi czterema parami. Bibi i Simonem, Karą i Marcinem, Sarą i Maurycym oraz Kornelią i Krzysztofem. To właśnie ten ostatni duet uznawany jest przez mieszkańców luksusowej willi na Zanzibarze jako najsłabszy. Czy Kornelię i Krzysztofa łączy jedynie zmyślny pakt, a może zrodziło się między nimi prawdziwe uczucie. Krystian zdradził nam prawdę.

Krystian z "Hotelu Paradise" ostro o związku Kornelii i Krzysztofa

Finałowy odcinek 3. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami i każdy z uczestników czuje na swoich plecach oddech rywali. I o ile dwie pary, Bibi i Simon oraz Basia i Krystian są uznawani za faworytów tego sezonu, ponieważ nie tylko tworzą duet od początku programu, ale nawet wyznali sobie miłość, to wielu fanów wciąż zadaje sobie pytanie, co Kornelia i Krzysztof robią w finałowym tygodniu "Hotelu Paradise".

I choć na początku relacji Kornelii i Krzysztofa pomiędzy tą dwójką układało się naprawdę dobrze, a chłopak zabiegał o swoją partnerkę, to z odcinka na odcinek można mieć wrażenie, że coraz bardziej zaczęli się od siebie oddalać. Jak ich relację ocenia typowany na finalistę rajskiego hotelu Krystian? Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

