"Hotel Paradise 3": Wiadomo, kto znajdzie się w finale! Tej parze nikt nie dawał szans

Krystian i Basia, Maurycy i Sara, Simon i Bibi, Krzysztof i Kornelia, Marcin i Kara oraz Ola - jedenastka uczestników dotarła niemal do samego końca "Hotelu Paradise 3", jednak do finałowego tygodnia wejdą tylko nieliczni. Kto będzie miał jeszcze większą szansę, by zawalczyć o złotą kulę i główną wygraną? Choć Rajskie Rozdanie jeszcze przed nami, wiadomo już, kto może czuć się bezpieczny. Nikt nie spodziewał się, że w finałowym tygodniu zobaczymy akurat tę parę!

Finałowy tydzień w "Hotelu Paradise 3"

Klaudia El Dursi wie, jak sprawić uczestnikom niespodziankę, choć już nie raz mogliśmy się przekonać, że nie zawsze jest ona miła. Tym razem jednak było inaczej, a niektórzy mogli zawalczyć o naprawdę spore przywileje. Najpierw na plaży pojawiły się dziewczyny, a Ola miała wybrać, które z nich będą mogły stanąć razem z nią w starciu o immunitet. Ostatecznie Ola zadecydowała, że jej rywalkami będą Kornelia, Kara i Bibi. Uczestniczki nie miały łatwego zadania, a immunitet miała otrzymać ta, która najszybciej przeciągnie na linię mety worek z kokosami.

Choć każda z dziewczyn walczyła jak lwica, okazało się, że w tym przypadku Bibi była bezkonkurencyjna. Partnerka Simona zdobyła immunitet i tym samym zapewniła sobie bezpieczeństwo podczas najbliższego Rajskiego Rozdania, a tym samym o swoją pozycję w programie nie musiał martwić się również Simon - przynajmniej tak wszystkim się wydawało. Poza nimi bezpieczna będzie jeszcze jedna para, a takiego obiegu spraw mało kto się spodziewał.

Kiedy na na plaży pojawili się panowie, Klaudia El Dursi czekała na nich z tą samą konkurencją, jego uczestnicy nie walczyli już tylko o swoje bezpieczeństwo, ale o bezpieczeństwo swojej pary, co automatycznie zapewnia jej wejście do finałowego tygodnia "Hotelu Paradise 3". Choć wszystkim zależało na wygranej, zwycięzca mógł być tylko jeden, a w tym przypadku był w nim Krzysiek. Oznacza to, że on i Kornelia, pomiędzy którymi doszło do poważnej awantury i którym widzowie nie dawali większych szans - podczas najbliższego Rajskiego Rozdania mają pewną pozycję.

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? Wygląda na to, że w finałowym tygodniu z pewnością zobaczymy faworytów fanów "Hotelu Paradise 3", jak i parę, którą łączy jedynie przyjaźń i pakt. Kto jeszcze weźmie udział w walce o wielki finał? Nie mamy wątpliwości, że produkcja przygotowała dla widzów kolejną, szokującą niespodziankę.

Bibi wygrała konkurencję dla dziewczyn, pokonując Olę, Karę i Kornelię. Tym samym uwielbiana uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise" wygrała immunitet i zapewniła sobie bezpieczeństwo podczas najbliższego Rajskiego Rozdania. Bibi na pewno więc pojawi się w finałowym tygodniu, jednak czy razem z nią będzie w nim Simon?

Mat. prasowe

Parą, którą z pewnością zobaczymy w "Hotelu Paradise 3" jest również Kornelia i Krzysztof. Uczestnik okazał się bezkonkurencyjny i w zadaniu pokonał wszystkich panów, zapewniając sobie i swojej partnerce bezpieczeństwo. Mało kto spodziewał się, że Kornelia i Krzysztof, których łączy jedynie przyjaźń i pakt, wspólnymi siłami zajdą aż tak daleko.

Mat. prasowe

Co z resztą uczestników? Nikt nie jest pewny swojej przyszłości w programie, a przed Rajskim Rozdaniem walizki postanowił spakować Marcin. Czyżby on i Kara już szykowali się do domu? Klaudia El Dursi nauczyła nas, że w "Hotelu Paradise 3" niespodzianki przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie. Czyżby jeszcze przed Rajskim Rozdaniem ktoś wrócił do programu?