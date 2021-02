"Hotel Paradise 3": W willi pojawili się nowi uczestnicy! Czyj związek rozbiją? Namieszają bardziej niż Ola!

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise 3" za nami, a uczestnicy knują coraz więcej intryg. Co więcej, pojawili się w nim nowi panowie. Które z par postanowią się rozdzielić? Rajskie rozdanie zbliża się wielkimi krokami, a uczestnicy mają coraz mniej czasu, by zapewnić sobie bezpieczeństwo przy boku swoich obecnych partnerów. Choć po ostatnich dwóch odcinkach "Hotelu Paradise 3" wydawało nam się, że niektóre z par są dobrane niemalże idealnie, a pomiędzy singlami narodziły się nawet pierwsze sojusze, wygląda na to, że na Zanzibarze nikt nie może czuć się pewnie. Ola, która została bez pary postanowiła namieszać w relacji Krystiana i Kornelii, natomiast niektórzy już zaczęli nudzić się swoimi obecnymi partnerami i z wyczekiwaniem oczekują nowych uczestników. Wygląda na to, że w "Hotelu Paradise" marzenia natychmiast się sprawdzają, bo do ekipy właśnie dołączyli aż dwaj mężczyźni, którzy nieźle namieszają. Kto powinien w szczególności martwić się o swoją pozycję? Puszka pandory tylko dolała oliwy do ognia.

Nowi uczestnicy dołączyli do "Hotelu Paradise 3". Zrobiło się gorąco!

Bogusia i Simon, Basia i Dawid, Luiza i Marcin oraz Kornelia i Krystian - jeszcze przed chwilą tak prezentowały się pierwsze pary w trzeciej edycji "Hotelu Paradise", wygląda jednak na to, że sytuacja jest o wiele bardziej dynamiczna niż mogliśmy się spodziewać. Ola, która ostatnim razem wylądowała w singielni, teraz miała szansę stworzyć miłosny trójkąt i zawalczyć o serce jednego z uczestników - jak się okazuje, wybrała Krystiana, a wspólna noc i randka sprawiły, że to Kornelia została singielką! Ola postanowiła mieszać także w pozostałych związkach i podjudzała Kornelię, by zagadała do Simona, co jak wiemy może nie spodobać się Bogusi, która póki co jako jedyna jest pewna swoich uczuć.

Jeżeli jednak myśleliście, że to Ola jest największą intrygantką, możecie się zdziwić. Do "Hotelu Paradise 3" dołączyli właśnie dwaj nowi uczestnicy i zrobiło się naprawdę gorąco... 23-letni Sebastian - wicemistrz Polski w muay thai i Krzysiek "Szafran" Szafrański będą musieli nieźle namieszać, by szybko pozbyć się miana singla. Wiadomo już, którzy panowie w szczególności powinni się ich obawiać.

- Jeżeli ktoś przekroczy granicę, to jest dla mnie skończony i nie ma u mnie szans. Będę osobą śmieszną, charyzmatyczną, będę wszystkim... - zapowiedział Sebastian. - Jestem typowym rozbawiaką. Świetnie czuję się w dużej grupie ludzi. Jeżeli chodzi o kobiety i moje kontakty z nimi, jest w porządku. Generalnie jestem tutaj żeby zrobić dobre show i rozbawić całą ekipę - podsumował Krzysiek.

Nowi uczestnicy zdecydowanie najbardziej zachwycili Kornelię, która jako singielka liczyła, że uda jej się zaczepić wokół kogoś innego i pozostać w programie dłużej. Niespodziewanie okazało się, że ona i Sebastian kiedyś już się poznali, jednak to Krzysiek wpadł jej bardziej w oko i to z wzajemnością.

Myślę, że się dogadamy - podsumował nowy uczestnik.

Co jednak zrobi Sebastian? Okazuje się, że choć dopiero co wkroczył do programu, już ma zamiar nieźle namieszać i starać się o względy Basi.

Czuje między nami vibe, taki rywalizacyjny i bardzo hardy. To się czuje, kiedy spotyka się swoją bratnią duszę - mówił podczas ich rozmowy w cztery oczy.

Dawid powinien czuć się zagrożony? Choć on i Basia ustalili, że razem dojdą do finału, wygląda na to, że ta wcale niekoniecznie ma zamiar dotrzymać mu wierności i podczas pierwszej puszki pandory wyznała, że nie poczuje do niego nic więcej poza przyjaźnią i że kręci ją Krystian. Ola zdecydowanie nie była zadowolona z tej odpowiedzi i zapowiedziała, że nie ma zamiaru go oddać. Co więcej, nie tylko ona tego wieczoru poczuła spore rozczarowanie. Sebastian podkreślił, że Luiza, Bogusia i Kornelia szczególnie wpadły mu w oko, co oznacza, że Simon i Marcin mogą zacząć się bać.

Z Marcinem spoko. On jest dobrą opcją na teraz, ale nie czuje, żeby było z tego było coś więcej. Nie wykluczam, że spoko by było poznać kogoś nowego - podsumowała swoją relację z Marcinem Luiza.

Jednak kiedy Marcin stwierdził, że poza Luizą zaprosiłby na randkę Basię, ta nie była w stanie ukryć swojego smutku. Natomiast Kornelia wyznała, że z chęcią poznałaby bliżej Simona i podkreśliła, że sytuacja w hotelu może zmienić się o 180 stopni. Bogusia powinna zacząć się martwić? Po tym jak dowiedziała się, że Simon zdradził jedną ze swoich dziewczyn, niewiadomo, czy może mu teraz zaufać. Wszystko wskazuje na to, że w powstałych parach szykują się spore roszady, a co najważniejsze wszystko zależy od decyzji Krystiana. Dlaczego? Otóż to on musi wybrać nowego partnera dla Kornelii! W zapowiedzi kolejnego odcinka mogliśmy jednak zobaczyć, że Sebastian uderza do zajętych dziewczyn i próbuje przekabacić je na swoją stronę. Czy uda mu się odbić jedną z nich i z kim zostanie sparowana singielka? Zaczyna robić się bardzo ciekawie!

Basia odbije Krystiana i zostawi Dawida na lodzie? A może jednak nowy uczestnik podbije jej serce? Co zrobi Dawid jeżeli okaże się, że zostanie singlem?

Mat. prasowe

O swoją pozycję powinien martwić się również Marcin. Luiza nie ukrywa, że z chęcią poznałaby kogoś innego.

Mat. prasowe

Oto nowi uczestnicy "Hotelu Paradise 3": Krzysztof i Sebastian.