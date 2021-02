"Hotel Paradise 3": Ola została singielką. Teraz rozbije związek Basi i Dawida?! Nie oni jedyni się jej obawiają... 

Za nami pierwsze parowanie w "Hotelu Paradise 3"! Decyzją uczestników pierwszą singielką została Ola - dokładnie ta sama, która chwilę wcześniej powiedziała, że nigdy nie prowadzi się do singlówki. Uczestniczka jednak nie załamała się tą decyzją i już rozpoczęła wdrażać swój cwany plan! Która z dziewczyn powinna obawiać się najbardziej?

Zobacz także: Metamorfozy w "Hotelu Paradise": Marietta była blondynką, Ania zoperowała nos, a Martyna powiększyła biust... A to nie wszystko!

W "Hotelu Paradise" utworzyły się pierwsze pary: Bogusia i Simon, Basia i Dawid, Luiza i Marcin oraz Kornelia i Krystian. Basia od początku nie ukrywała, że miała nadzieję, że zostanie sparowana z Krystianem, jednak ostatecznie jest zadowolona ze swojego aktualne partnera i zawarła z nim pierwszy pakt - będą lojalni aż do finału.

Z kolei singielka Ola doszła do wniosku, że nie ma czasu do stracenia i bezpośrednio przedstawiła Krystianowi propozycję:

- Mam deal do ciebie. Jak zostaną te pary to oczywiście, że mnie wybierzesz - W sensie, że mam Kornelię zrobić w... - No ale potem, przy następnym (przeparowaniu - przyp. red.) - Ale musimy się dogadać lepiej - A co my się nie dogadujemy? Z kim się dogadujesz lepiej?

Krystian przyznał, że Ola jest według niego atrakcyjniejsza niż Kornelia, która jest w dodatku dla niego zbyt cicha.

Jednak Luiza, póki co najbliższa koleżanka Oli, przekonuje ją, żeby zamiast Krystiana wybrała bezpieczniejszą według niej opcję, czyli Dawida, tym samym rozbijając jego związek z Basią. Ola jednak nie jest przekonana:

Jak ona pierwsza podejdzie do Krystiana to Ty musisz do Dawida, bo on ją wybierze. Jeżeli nie będzie miała pierwszego wyboru to też musisz podejść do Dawida - stwierdziła Luiza