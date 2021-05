"Hotel Paradise 3": Simon powinien być z Karą? Wyznanie nowej uczestniczki podzieliło internautów! 

Jak internauci oceniają wyznanie Kary, która w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" zdradziła, że jest zainteresowana Simonem? Czy zdaniem fanów Simon powinien zostawić Bibi i związać się z nową uczestniczką? Zdania widzów są mocno podzielone! Po emisji ostatniego odcinka "Hotelu Paradise" w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.

"Hotel Paradise 3": Simon powinien być z Karą?

Wejście nowej uczestniczki do "Hotelu Paradise" wywołało ogromne emocje wśród uczestników i fanów programu. Panowie z hitu TVN7 zachwycili się piękną Karą, a panie nie ukrywały swojej zazdrości. W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" mogliśmy zobaczyć, jak dziewczyny urządziły ostrą awanturę swoim partnerom za to, że świetnie bawili się w towarzystwie 20-letniej piękności. I chociaż początkowo Kara zdecydowała, że chce być w parze z Marcinem, to szybko okazało się, że teraz bardziej podoba się jej Simon.

Teraz zdecydowana jestem, że podoba mi się Simon- Kara wyznała przed kamerami.

Jak na wyznanie Kary zareagowali fani "Hotelu Paradise"? Czy zdaniem internautów Simon powinien zostawić Bibi i związać się z nową uczestniczką?

- Zdecydowanie tworzylaby ciekawsza pare z Simonem niż Bibi, która jest nazwijmy rzeczy po imieniu, nudna w opór

- Niech dziewczyna bierze Simona bo wieje nudą. Te laski nic nie robią tylko plotkują, i te wkurzające słowa "stara", "w opór", "odkulać", no tego nie da się słuchać!!! Z nową chłopaki mieli trochę rozrywki a tamte niech sztrykują. 😂

- Może nareszcie coś ciekawego się zadzieje 😎

- Mam nadzieję, że Kara i Simon będą razem!🔥 Na pierwszy rzut oka widać, że on to rozrywkowy chłopak z poczuciem humoru a Bibi chodzi i marudzi jak babcia... Taki związek nie ma prawa bytu, tym bardziej po tym jak wyjdą z hotelu😉 Team Kara&Simon😍❤️🔥- komentuje część internautów.

Pozostali fani mają jednak nadzieję, że Kara nie rozbije związku Bibi i Simona.

- Oj kara nie pasujesz do Simona :^

- tylko Bibi i Simon

- Co za kobieta , że nie widziała jak robi krzywdę Bi Bi. Wpatrzona w siebie laleczka.

- Mam nadzieję że Sajmon zostanie z Bibi ❤️- piszą fani na Instagramie.

A jakie jest Wasze zdanie? Simon bardziej pasuje do Kary czy do Bibi?

Zobacz także: „Hotel Paradise 3”: Ola zdradziła największe sekrety show! Z kim znała się przed programem? Okazuje się, że nie tylko Michał był jej bliski

Kara w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" przyznała, że spodobał się jej Simon.

Czy nowa uczestniczka rozbije związek Bibi i Simona?