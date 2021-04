"Hotel Paradise 3": Przez Karę dziewczyny urządziły chłopakom prawdziwe awanturę! Polały się łzy

Żadna z uczestniczek "Hotelu Paradise 3" nie wzbudziła takich emocji, jak 20-letnia Kara. Kiedy dziewczyna pojawiła się w programie, uśmiech nie znikał z twarzy chłopaków, jednak dziewczynom zdecydowanie nie było do śmiechu. Okazało się, że nawet Bibi i Nathalia poczuły się zagrożone i miały poważne powody do obaw. Kiedy na rajskim Zanzibarze nadszedł wieczór, sytuacja nieco wymknęła się spod kontroli, a Kara okazała się prawdziwym powodem do konfliktu. Bibi nie mogła już dłużej na to patrzeć. Uczestnikom jeszcze nigdy się tak nie oberwało.

Krzyki i łzy w "Hotelu Paradise 3". Nowa uczestniczka wywołała piekło

Wygląda na to, że produkcja "Hotelu Paradise 3" wszystko dokładnie przemyślała, a kiedy na Zanzibarze zdążyły już utworzyć się prawdziwe uczucia, pakty i przyjaźnie, do rajskiego hotelu wkroczyła dziewczyna, która wywróciła wszystko do góry nogami. Na widok Kary panowie dosłownie postradali zmysły, a panie nie były w stanie dłużej tego przeboleć. Kiedy Simon usiadł z Karą przy barze w Bibi aż się zagotowało, jednak to, co wydarzyło się później, spowodowało, że bomba wybuchła.

Powiedział, że mu się w opór podoba, że jak ją zobaczył to nogi mu zmiękły. Także jest odpulony - powiedziała Luizie. - Mój partner mnie zapewniał. Mówił o miłości, bo na przykład Marcin tak do Natalki nigdy nie powiedział, a Szymon tak powiedział. On zaczął odwalać totalnie odwalać - dodała przed kamerami.

Impreza na plaży zaczęła się rozkręcać, jednak jedyną z uczestniczek, która brała w niej udział, była Kara. Na widok jej tańca z Simonem Bibi nie była w stanie powstrzymać łez i zamknęła się w pokoju. Niczego nieświadomi panowie nie mieli jeszcze pojęcia, co niebawem ich czeka... Bibi dosłownie nie mogła się opanować i wpadła w rozpacz. Stwierdziła, że w końcu poznała prawdziwą stronę Simona, a kiedy chłopak postanowił przyjść do pokoju, żeby to z nią wyjaśnić, został zaatakowany przez wszystkie dziewczyny!

Powiem ci jedno Simon, ludzie tu zbierają minusa, a ty już u mnie masz jednego. Ja ci jedno powiem, kobiety inaczej odczuwają wszystko. Jak przy swojej kobiecie mówisz, że druga kobieta jest zajebista, że miękną ci nogi, że prawie spadłeś krzesła, nie mówi się tak! Nawet jak jest 10/10! Nie mówi się tego przy swojej kobiecie. Fajniejsza jest kobieta która ogarnia. Jak wy się jaracie, że kobieta chleje przy barze, to gratulacje! - krzyczała Luiza, nie dając dojść do słowa Simonowi.

Choć Simon próbował się tłumaczyć, jego słowa obróciły się przeciwko niemu. Luiza ciągle go przekrzykiwała, a Bibi stwierdziła, że Simon broni kary. Wtedy właśnie powiedziała o jedno słowo za dużo.

Ja to powiedziałam od początku, że tutaj k**** nie będzie facetów.

Simon wyszedł z pokoju i od razu zdał relacje chłopakom.

My tu mamy tak p********, że nawet nie idź spać - mówił do Marcina. - Nawet nie idź do swojego łóżka. My kontra one, nie ma szans. Ja wyszedłem z pokoju.

Do ognia dołożyła Nathalia. Kiedy doszła do chłopaków nie zostawiła na Simonie suchej nitki. Oberwało się jednak również pozostałym:

Ty nie możesz tak mówić do Bibi. Ona jest twoją kobietą! Nie umiesz się nawet wytłumaczyć. Wy wszyscy to jesteście p**** - krzyczała Nathalia.

Jak widać Kara w ogóle nie zdaje sobie sprawy z całej sytuacji. Dziewczyna sądziła, że żadna z uczestniczek nie jest o nią zazdrosna, choć w rozmowie z Kubą przyznała, że jest zainteresowana Marcinem. Kiedy jednak dowiedziała się, że jest zajęty przez Nathalię, zaczęła wypytywać o Simona! Z deszczu pod rynnę? Czy faktycznie od teraz w "Hotelu Paradise 3" zrobi się o wiele mniej rajsko, a Nathalia i Bibi będą musiały poszukać nowych partnerów?

Wygląda na to, że Kara w "Hotelu Paradise 3" zarządziła prawdziwą rewolucję. Przez wieczorną imprezę i jej tańce z Simonem, pomiędzy uczestnikami doszło do awantury.

Mat. prasowe

Bibi nie była w stanie powstrzymać łez i stwierdziła, że to koniec jej znajomości z Simonem. Czy faktycznie ta dwójka postanowi poszukać szczęścia przy boku kogoś innego?

Mat. prasowe

Zachowanie dziewczyn w osobliwy sposób skomentował także Marcin. Chłopak nie kryje się z tym, że nowa uczestniczka bardzo mu się podoba.