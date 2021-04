Sebastian z trzeciej edycji "Hotelu Paradise" opublikował w sieci wpis w którym tłumaczy się z wyjazdu do Zakopanego. Były uczestnik hitu TVN7 odpowiedział na krytyczne komentarze internautów, którzy byli oburzeni jego relacjami z imprezy z kolegami z programu. W sieci zawrzało, kiedy kilka dni po informacji o rozpoczęciu zbiórki pieniędzy na leczenie, Sebastian pokazał, jak bawi się w górach.

Sebastian odpowiada na krytyczne komentarze

Zaledwie kilka tygodni temu w sieci ruszyła zbiórka pieniędzy na rzecz Sebastiana z "Hotelu Paradise 3". Uczestnik programu doznał poważnej kontuzji w trakcie nagrywania hitu TVN 7 i dziś wymaga kosztownej rehabilitacji. O trudnej sytuacji Sebastiana poinformowała Basia, która apelowała o pomoc dla kolegi.

Kochani, robię zbiórkę dla mojego przyjaciela, który niestety przez niefortunny wypadek w programie stracił swoje zdrowie, prace, pasję oraz możliwość dalszego rozwoju. Jest to młody mężczyzna, który ma całe życie przed sobą i wiele dobrego może jeszcze zrobić na tym świecie. Sytuacja Sebastiana jest bardzo ciężka w tym momencie, dlatego też proszę Was o pomoc- taka informacja pojawiła się na stronie pomagam.pl.

Zbiórka pieniędzy na leczenie Sebastiana jest już zakończona, ale internauci byli oburzeni, kiedy kilka dni później zobaczyli, jak były uczestnik "Hotelu Paradise" w świetnym humorze bawi się z kolegami w górach. W sieci pojawiło się mnóstwo bardzo krytycznych komentarzy. W pierwszej chwili Sebastian w jednym z komentarzy napisał, że zdjęcie z gór jest sprzed miesiąca. Teraz Sebastian opublikował w sieci długi wpis, w którym tłumaczy się ze swojego wyjazdu do Zakopanego. Były uczestnik "Hotelu Paradise" zapewnia, że wyjazd nie był opłacony z pieniędzy na jego leczenie. Sebastian odniósł się również do poprzedniego wpisu, który pojawi się w sieci kilka dni temu:

Wilki nie przejmują się tym co o nich sądzą barany 😈-pisał niedawno w sieci Sebastian.

Teraz uczestnik "Hotelu Paradise" tłumaczy się ze wcześniejszych słów i wyjaśnia skąd wziął pieniądze na wyjazd do Zakopanego.

(...) Jak zapłaciłem za wyjazd do Zakopanego? Nie zapłaciłem - Wszyscy z nas mieli go ze współpracy barterowej Dlaczego pojechałem do Zakopanego? Mam siedziec w domu i plakać nad rozlanym mlekiem? 🤨 Kto jest baranem? Ludzie, którzy uważają się za wiedzących więcej ode mnie w sytuacji której jestem 😂Piszący komentarze odnośnie całej historii przy braku jakichkolwiek kompetencji.🙃

Trudno nie zmienić swojego zachowania kiedy nagle nie możesz sobie pozwolić na to co mogłeś wcześniej. Trudno nie zmienić swojego zachowania kiedy na każdy twój krok zamiast 5000 osób spogląda 50, 100 czy 200 tysięcy osób - czytamy na Instagramie Sebastiana.

Uczestnik 3. edycji "Hotelu Paradise" podziękował przy okazji wszystkim, którzy wpłacili pieniądze na jego leczenie.

Wszystkim tym co pomogli - DZIEKUJE! 🙏🏼 Jesteście świetni i kochani ❤️ Dzięki wam wrócę do pełnej sprawności ręki, ale przede wszystkim wrócę do tego co kocham 🖤- napisał Sebastian. Pieniądze ze zbiórki jeszcze nie są wypłacone ze strony na której była ona organizowana. W przyszłym tygodniu przeznaczam całą kwotę na moją rehabilitacje - dodał.

Sprawę skomentowała również Basia, która wcześniej apelowała o pomoc dla Sebastiana.

Zrobiłaś zbiórkę kasy dla Seby, który walczy o zdrowia, a tu zabawa trwała w najlepsze - napisał jeden z internautów.

Jeśli chodzi o jego zabawę, mnie to nie interesuje, ja nie odpowiadam za człowieka drugiego, po prostu on już bierze to na siebie - Basia odpowiedziała podczas relacji na InstaStories.

Co o tym sądzicie? Zobaczcie CAŁY wpis Sebastiana na Instagramie. Uczestnik "Hotelu Paradise 3" wspomina w nim o swojej popularności i tłumaczy się z wyjazdu w góry.

Uczestnik 3. edycji "Hotelu Paradise" doznał kontuzji na planie programu, a kilka tygodni temu w sieci ruszyła zbiórka na jego leczenie. Fani byli zaskoczeni, kiedy ostatnio Sebastian w towarzystwie znajomych bawił się w górach.