"Hotel Paradise" 3: Sebastian w ogniu krytyki za zdjęcie z imprezy! Internauci nie mają litości i nawiązują do zbiórki na leczenie: "Ludzie wpłacali a..."  

Sebastian Tokarski w programie "Hotel Paradise" 3 doznał poważnej kontuzji barku i tak zakończyła się jego przygoda na Zanzibarze. Z pomocą uczestnikowi przyszła Basia Pędlowska i zorganizowała zbiórkę w sieci, aby uczestnik mógł wrócić do zdrowia, swojej pasji i zawodu, którym są sztuki walki. Zbiórka od samego początku wzbudzała mnóstwo kontrowersji i ostatecznie została zakończona przed zebraniem pełnej kwoty. Teraz Sebastian opublikował na Instagramie zdjęcie ze wspólnej imprezy z uczestnikami "Hotelu Paradise" i spadła na niego fala krytyki! Internauci sugerują, że uczestnik może korzystać z... pieniędzy zebranych na leczenie. W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza!

Kontrowersje wokół Sebastiana z "Hotel Paradise" nie ustają. Podczas żartów Dawida i Sebastiana przy basenie uczestnik doznał kontuzji i znalazł się w szpitalu.

Okazał się prawie najgorszy scenariusz - wycięto 1 cm obojczyka, przewiercono go wraz ze stawem kruczkowym i wpuszczono przez niego metalowy drut z 2 blachami - mówił jakiś czas temu Sebastian na swoim Instagramie.

Wtedy Basia zdecydowała się pomóc przyjacielowi i w serwisie pomagam.pl zorganizowała zbiórkę na rehabilitację.

Sytuacja Sebastiana jest bardzo ciężka w tym momencie, dlatego też proszę Was o pomoc - czytamy w opisie zbiórki.

Teraz Sebastian opublikował na Instagramie zdjęcie z imprezy ze znajomymi, a w relacji na Instastory pokazał, jak doskonale się bawi. Internauci nie mogą uwierzyć, że jeszcze niedawno jego sytuacja była określana jako bardzo trudna, a teraz wyjeżdza i imprezuje, o czym pisze w mediach społecznościowych:

Tak to robi EKIPA! ❤️ Montaż - gdzie chcesz, o której chcesz, jak chcesz 😂😈 - napisał Sebastian pod wspólnym zdjęciem opublikowanym na Instagramie.

Internauci są wściekli na Sebastiana za zdjęcie z wyjazdu z pozostałymi uczestnikami "Hotel Paradise". Zarzucają mu, że pieniądze na imprezy powinien przeznaczyć na leczenie. Niektórzy piszą jeszcze ostrzej!

Naiwni ludzie wpłacali a typ imprezuje a teraz jest na jakimś wyjeździe z innymi uczestnikami

Zbierasz pieniądze od ludzi, a potem jeździsz na wypady ze znajomymi. To w końcu po co ta zbiórka? Skoro stać Cie na takie wyjazdy to stać Cie na dbanie o swoje zdrowie😉 Albo oszczędzaj zamiast żebrać od ludzi.