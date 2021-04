Basia z "Hotelu Paradise 3" zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz Sebastiana Tokarskiego, który w show doznał poważnej kontuzji barku. Po powrocie do Polski mężczyzna przeszedł poważną operację - niestety, nie przebiegła ona tak jak powinna i potrzebny jest kolejny bardzo kosztowny zabieg. Jaki jest stan zdrowia Sebastiana? Poznajcie szczegóły!

Z pozoru łagodny wypadek Sebastiana w jednym z odcinków "Hotelu Paradise 3" okazał się bardzo dramatyczny w skutkach. Mężczyzna musiał zrezygnować z udziału w programie, w Polsce przeszedł skomplikowaną operację barku:

Okazał się prawie najgorszy scenariusz - wycięto 1 cm obojczyka, przewiercono go wraz ze stawem kruczkowym i wpuszczono przez niego metalowy drut z 2 blachami - relacjonował Sebastian na swoim Instagramie jakiś czas temu.

Ten zabieg okazał się jednak niewystarczający - Basia, na stronie pomagam.pl, gdzie zbierane są pieniądze na rzecz Sebastiana, informuje:

Kochani, robię zbiórkę dla mojego przyjaciela, który niestety przez niefortunny wypadek w programie stracił swoje zdrowie, prace, pasję oraz możliwość dalszego rozwoju. Jest to młody mężczyzna, który ma całe życie przed sobą i wiele dobrego może jeszcze zrobić na tym świecie. Sytuacja Sebastiana jest bardzo ciężka w tym momencie, dlatego też proszę Was o pomoc. Niestety pierwsza operacja nie powiodła się dobrze i potrzebna jest kolejna, która jest bardzo droga i musi być zrobiona jak najszybciej, ponieważ czas ma ogromne znaczenie, żeby ręka była sprawna i wrócił do normalnego życia. Będziemy Wam dozgonnie wdzięczni za pomoc i Wasze dobre serca!