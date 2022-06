"Hotel Paradise 3". Sebastian zaskoczył wyznaniem: "Wziąłem ślub z najlepszą kobietą"

Nathalia Fok może się pochwalić dużą rzeszą oddanych fanów, którzy śledzą jej losy za sprawą Instagrama. To właśnie tam celebrytka została zapytana o to, co sądzi na temat rozstania swojej hotelowej przyjaciółki - Basi Pędlowskiej z Krzysztofem Świstem. Uczestniczka show zaapelowała do swoich obserwatorów i wyraziła swoje zdanie. "Hotel Paradise": Nathalia Fok na temat rozstania Basi i Krzysztofa Bez wątpienia "Hotel Paradise" łączy ludzi - na swojej skórze przekonali się o tym Basia i Krzysztof, którzy poznali się w rajskim show. Ich uczucie jednak rozkwitło dopiero po programie. Przez rok mieliśmy okazję śledzić ich relacje i wspólne losy. Właśnie dlatego dużym zaskoczeniem była informacja, że Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" nie są już parą . Powody rozstania nie są znane, jednak Krzysztof z "Hotelu Paradise" publicznie zaatakował zapłakaną Basię , z kolei ona poprosiła swoich fanów o wyrozumiałość dla byłego partnera. Fani natomiast nieustannie dociekają nowych wieści na temat relacji tej dwójki - informacji szukają także u pozostałych uczestników show. Tym razem podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie Nathali Fok, padło następujące pytanie: - Co myślisz o rozstaniu Basi i Krzysia? Wówczas uczestniczka zaapelowała do internautów, prosząc ich o nieingerowanie w prywatne sprawy byłych kochanków: - Każdy z nas ma prawo do podejmowania decyzji takich, a nie innych, nie mogę się mieszać (wy również) w życie prywatne moich przyjaciół. Jeśli zdecydowali o rozstaniu się to po prostu musimy to uszanować, wspierać ich, ale na pewno nie oceniać. Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris Ducci przekazał radosną nowinę. "Zrobiliśmy to!" "Hotel Paradise": Nathalia Fok okazuje...