"Hotel Paradise": Dawid będzie się mścił na Nathalii! Szokujące zachowanie uczestnika 

Ostatnie wydarzenia w "Hotelu Paradise" wywołały w sieci prawdziwą burzę! Po przeparowaniu, podczas którego Dawid został sparowany z Nathalią, doszło do niefortunnego w skutkach pocałunku. Dawid odważył się na pocałowanie Nathalii, co wprawiło ją z zakłopotanie. Uczestniczka nie była zadowolona z faktu, że Dawid pozwolił sobie na przekroczenie granicy, wiedząc, że zainteresowana jest Marcinem. Zachowanie Dawida mocno zdenerwowało również internautów. Jednak podczas dzisiejszego odcinka Dawid zraził do siebie nie tylko Nathalię, o której uczucia zabiegał chwilę wcześniej ale także innych uczestników. Po tym, co powiedział na pandorze oraz w późniejszej rozmowie z uczestniczką, wszyscy byli w szoku!

"Hotel Paradise": Mocna rozmowa Dawida i Nathalii. Uczestnik zapowiedział, że będzie się mścił

Ostatnie zachowanie Dawida wzbudziło kontrowersje nie tylko w sieci ale przede wszystkim wśród pozostałych uczestników "Hotelu Paradise". To właśnie jego postanowili najbardziej przepytać na pandorze! To jak szybko porzucił Olę i zaczął starać się o Nathalię bardzo ją zabolało. Zapytany o to, dlaczego tak "skacze z kwiatka na kwiatek" odpowiedział:

W jednych przypadkach kieruje się faktycznie rozsądkiem a w innych to serce przejmuje kontrolę. To forma upewniania się, co do danych osób, a nie skakanie z kwiatka na kwiatek.

Zdenerwowanej Oli z kolei wyjaśnił, że nie dawała mu tyle ciepła co innym, a patrząc na Marcina i Nathalię pozazdrościł im relacji:

Patrząc na chemię pomiędzy Nathalią a Marcinem też zacząłem tego pożądać.

Podkreślił, że lubi rywalizację, a Nathalia jest maksymalnie w jego guście. Przy okazji podkreślił, że dawała mu jasne sygnały, że jest nim zainteresowana, dlatego jej reakcja po pocałunku mocno go zdziwiła:

Natalia trafia w moje gusta co do swojej aparycji, co do kobiecości, spędziliśmy bardzo miło ze sobą randkę. Miałem wrażenie, że to idzie w dobrym kierunku, nie zaprzeczała mi czy zostanie moją parą czy nie, dając mi błędny sygnał, kiedy randka była dobra. Zostałem zwodzony za nos.

Dawid ostatecznie przeprosił Olę i obiecał jej, że podczas rajskiego rozdania podejdzie do niej. Jednocześnie wyraził swoje zdanie o Nathalii po tym, jak poczuł się skrzywdzony:

Współczuję Marcinowi, bo ja wiem więcej niż powinienem, on tego nie wie. Wszystkie jej sygnały mówiły, że "tak mogę być Ciebie pewien" i chciała zachachmęcić i dobrze jej się udało.

Nathalia po pandorze chciała szczerze porozmawiać z Dawidem, jednak nie spodziewała się takiego efektu rozmowy. Obserwując zachowanie Dawida z daleka, nie przysłuchując się temu co mówi, uczestnicy mieli wrażenie, że para się pogodziła, jednak nic bardziej mylnego.

- Mówiłem Ci wprost, że chcę z Tobą spróbować

- A ja nie powiedziałam, że chce stworzyć tę parę

Dawid powiedział Nathalii wprost, że czuje się przez nią oszukany i od tego momentu zrobi wszystko, aby mieć wpływ na to, aby odpadła z programu.

Nie wybaczę Ci tego, wyszedłem na debila i teraz muszę się tłumaczyć, jest mi przykro. Zawiodłem się na Tobie. Masz wiele porąbanych twarzy i to jest właśnie jedna z nich, która mówi Ci, że jest jak jest a jest do dupy i wcale ci tego nie wybaczę. Wiedz, że od teraz jesteś dla mnie nie tyle co wrogiem, jak ogromnym znakiem zapytania i wiedz, że będę teraz wygrywał wszystkie konkurencje, żeby Cię tylko od***ać jak najdalej. Żebyś sobie poszła i żebyś nie była dwulicowa, żebyś miała autorefleksję do swojego stosunku, a jak tylko zranisz mi Marcina, a wiem, że go zranisz to... Zadarłaś z...

Dawid po tej rozmowie nawet nie krył niechęci do Nathalii i oznajmił innym:

Właśnie w tym momencie zacząłem prowadzić z tą osobą rozpierdol. (***) Teraz właśnie moja mściwa strona została odpalona. (...)

Zachowanie Dawida zszokowało wszystkich pozostałych uczestników "Hotelu Paradise". Również widzowie show byli nim oburzeni.

- Dawid co Ty odp........... 🤦‍♀️ - Dzisiejsze zachowanie Dawida masakryczne😮 - Wyrzućcie tego Dawida mściwoja wstrętnego. - na miejscu Natalii w połowie tej rozmowy bym go uderzyła w twarz :) - Dawid zręcznie odwrócił kota ogonem a teraz pedałuje do tyłu… Aż się chce powiedzieć „ pryyyyy szalony” Nie ładnie chłopaku… - Niech Dawid przestanie pić, zachował się jak totalne dno i cham - chyba za dużo alkoholu do bani uderzyło - piszą na oficjalnym instagramowym koncie "Hotelu Paradise" fani.

