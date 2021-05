Widzowie "Hotelu Paradise 3" w ostatnim czasie byli świadkami prawdziwych roszad! W programie pojawiła się Kornelia, nagle podczas Rajskiego Rozdania jednocześnie odpadła Kara i Ewa, niespodziewanie do hotelu wróciła Basia, a tuż za nią Maurycy, który wszedł na miejsce Kuby! Choć już w tym można by się pogubić, na rajskim Zanzibarze pojawiła się kolejna, zupełnie nowa uczestniczka o imieniu Justyna. Kim jest piękność o płomiennych włosach? Kiedy dziewczyny ją zobaczyły, nie zostawiły na niej suchej nitki. Czyżby już były zazdrosne?

One będą chciały ją zniszczyć - podsumował Maurycy.

Ma rację? Wygląda na to, że nowa uczestniczka może naprawdę sporo namieszać. Kogo serce postanowiła zdobyć i która z dziewczyn już powinna zacząć się martwić?

Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise 3". Kim jest Justyna Michałowska?

Kiedy Klaudia El Dursi pojawiła się na plaży, okazało się, że panie mają grzecznie zostać w hotelu, a panowie idą z prowadzącą, poznać nową uczestniczkę. Dziewczyny nie chciały jednak siedzieć bezczynnie i znalazły idealne miejsce, z którego mogły obserwować, co takiego dzieje się podczas spotkania. Kiedy zobaczyły, jak brzegiem morza idzie "nowa", nie powstrzymały się od komentarzy! To się dopiero nazywa konspira.

- Wysoka, szczupła, ma dupę, ale z twarzy to nie wiem czy była taka ładna. Bokiem taka jakaś jaśniutka - oceniła Luiza.

- Bo rude się też trochę nie opala, nie - skomentowała Basia.

- Jakieś duże czoło ma bardzo - dodała po chwili Luiza.

Cóż, która z nich ma prawdziwe powody do obaw? Tak się składa, że podczas gry na plaży, polegającej na odpowiadaniu na pytania i podążaniu od nitki do kłębka, Justyna zupełnie przypadkiem wybrała Marcina i Krystiana. Cała trójka wybrała się na naprawdę emocjonującą randkę, a nowa uczestniczka zrobiła świetne wrażenie.

Justyna Michałowska ma 25 lat i jest stylistką brwi i rzęs, a także modelką. Od pierwszych momentów było widać, że dziewczynie zdecydowanie nie brakuje pewności siebie, a nawet Marcin ocenił, że dziewczyna jest bardzo otwarta, szczera i choć nie jest zupełnie w jego typie, nie miał wątpliwości, że świetnie odnajdzie się w "Hotelu Paradise 3". Jak się okazuje, Justyna jest singielką zaledwie od pół roku, a po co przyszła do programu? Choć sama przyznała, że na Zanzibarze przede wszystkim chce odnaleźć siebie, Kornelia ani trochę jej w to nie wierzy i określiła nową uczestniczkę mianem "playerki". Zdecydowanie lepsze zdanie o Justynie miała Basia, która stwierdziła, że dziewczyna jest "mega, mega sympatyczna". Ciekawe, czy powiedziałaby to samo, gdyby wiedziała, że jej ideałem faceta jest Krystian.

W moim typie bardziej był Krystian, bo bardziej wpasował się w moje kanony urody, czyli typ południowca. Ciemne włosy, ciemna karnacja, zarost - mówiła podczas randki.

Jak się okazuje, poza określonymi cechami wyglądu, Justyna oczekuje, że jej mężczyzna będzie inteligentny, romantyczny, troskliwy, odpowiedzialny, ze świetnym poczuciem humoru i dobrymi manierami. Cóż, takich w "Hotelu Paradise 3" nie brakuje. Która z dziewczyn powinna bardziej zaznaczyć swoje terytorium?

Doradzamy Justynie albo Krzysia, albo Mauro, bo są to jedyne pary, które nie mają relacji uczuciowej - przyznał Krystian.

Luiza czy Kornelia? Jak widać obie dziewczyny powinny być odrobine bardziej czujne, bo wygląda na to, że ich obecni partnerzy niebawem mogą odesłać je do singielni.

W "Hotelu Paradise 3" pojawiła się nowa uczestniczka. 25-letnia Justyna zdecydowanie jest bardzo pewna siebie, a jej temperament jest równie ognisty, jak jej włosy!

Mat. prasowe

O którego z uczestników postanowi zawalczyć? O tym przekonamy się już niebawem. Wygląda jednak na to, że to Kornelia i Luiza, muszą najbardziej się pilnować.

Internauci nie przyjęli jednak Justyny zbyt entuzjastycznie. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy odnośnie wyglądu nowej uczestniczki:

- Włosy ładne ale chyba źle doczepione bo fest widać

- Z reguły nie oceniam i nie krytykuje wyglądu ale ta panna ma te czoło ma 🙌🏻🙈

- IG vs Rzeczywistość xD

- Czemu te kobiety same sobie robią krzywdę, jeny 🤦🏻‍♀️ Po co Wam te ogromne usta🙄🤦🏻‍♀️

- Ona ma 40 lat

- Ja mam 40 lat kurde 😂ona od tej szpachli wygląda starszej ode mnie 🤦‍♀️🤦‍♀️dramat

Niektórzy jednak są zachwyceni nową i są pewni, że nieźle namiesza!