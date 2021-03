"Hotel Paradise 3": Nowa uczestniczka już ma pierwszych wrogów. "Najbrzydsza ze wszystkich kobiet tutaj"

W "Hotelu Paradise 3" przyszedł czas na kolejne zmiany. W programie doszło do nieoczekiwanego przeparowania, a na Zanzibarze pojawiła się nowa uczestniczka. 23-latka wylądowała w sypialni Krzysztofa, co zdecydowanie nie spodobało się Oli, która nie szczędziła uszczypliwych komentarzy w jej kierunku. Będzie walczyła o swoją parę? Nie tylko jej Karolina nie przypadła do gustu. Kim jest nowa uczestniczka kontrowersyjnego, telewizyjnego show?

"Hotel Paradise 3": Kim jest Karolina? Nowa uczestniczka ma pierwszych wrogów

Kiedy Karolina weszła do "Hotelu Paradise 3" poznał ją jedynie Krzysztof. Nowa para spędziła ze sobą pierwszą wspólną noc, a na drugi dzień miała okazję przedstawić się pozostałym uczestnikom przy wspólnym śniadaniu. Karolina Marczyńska na niektórych z nich zrobiła ogromne wrażenie. 23-latka pochodzi z Poznania i jest studentką logistyki, poza tym pracuje również jako modelka i hostessa. Jak się okazuje jej ideał mężczyzny to ten o urodzie południowca - wysoki, ciemnooki brunet z delikatnym zarostem. Szuka kogoś kto będzie o nią dbał, ale jednocześnie pozostanie dla niej ogromną tajemnicą - Karolina uwielbia prowadzić gry z płcią przeciwną i potrafi walczyć o swoje. Piękna, długonoga brunetka może pochwalić się równie imponującym głosem, który ponoć jest w stanie roztopić każde męskie serce. Okazuje się jednak, że mimo uśmiechu na twarzy i otwartości, Karolina już w pierwszych minutach zrobiła sobie wrogów! O kogo chodzi?

Wydaje się miła, ale mi się bardzo nie podoba. Najbrzydsza ze wszystkich kobiet tutaj, z wyglądu oczywiście. Byłam pewna, że jak dojdzie to jakaś rakieta, a ona nie jest rakietą - powiedziała Ola Luizie.

Innego zdania jest Sara:

Ładna dziewczyna, uśmiechnięta, otwarta. Myślę, że się zakolegujemy - skomentowała przed kamerami.

Sara zauważyła również, że Ola i Luiza od razu odsunęły od siebie nową uczestniczkę. Zachowanie Oli względem Karoliny nie spodobało się również Bibi. Podczas śniadania poprzednia partnerka Krzyśka bardzo starała się zaznaczyć swoją pozycję, mówiąc, że nie pozwoli mu go sobie odebrać i za nim tęskni! Dziewczyny, które ostatnio spotkały się z ogromną krytyką ze strony widzów znowu zaczęły kręcić. Większości jednak wydaje się, że to nie Karolina, a ta dwójka powinna martwić się o swoją przyszłość w programie. Jak oceniacie nową uczestniczkę?

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Krystian nie odpuści Luizie? "To jest otwarta wojna"

Nowa uczestniczka "Hotelu Paradise 3" to 23-letnia Karolina. Choć pozostali uczestnicy odebrali ją bardzo ciepło, Ola i Luiza nie mają zamiaru być dla niej miłe.

Mat. prasowe

Obecnie Karolina tworzy parę z Krzysztofem. Ola poczuła się zagrożona?